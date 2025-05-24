谷立言：深化美台夥伴關係 讓和平延續下一個45年

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（中央社記者王承中台北24日電）美國在台協會處長谷立言今天表示，美台關係建立在雙方深厚的經濟連結和共享利益之上，相信透過打造關鍵產業安全供應鏈、合作加強社會韌性、雙向投資深化夥伴關係，這些努力確保過去45年守護的和平，能再繼續延續下一個45年。

美國在台協會（AIT）處長谷立言、國民黨主席朱立倫、國安會副秘書長徐斯儉等人，今天出席國安青年論壇。

谷立言致詞時表示，美台關係是建立在雙方深厚的經濟連結和共享利益之上，並且因為美台人民之間的友誼與友情，而更加堅韌，這樣的情誼禁得起時間考驗，橫跨美國歷屆政府、不同政黨始終如一。

谷立言指出，身為AIT處長，他的優先目標是安全、韌性和連結，他日前到美國，目的就是要實現這些使命，尤其是強化美台之間的經濟連結。他很榮幸參加「2025選擇美國投資高峰會」，這是美國政府推動投資的重要活動，台灣有130家公司，超過180人參與這場盛事，表現亮眼。

谷立言表示，「選擇美國投資高峰會」是國際合作的最佳例子，推動雙方共享經濟成長，強化全球供應鏈韌性，並且確保科技的長期穩定。還依照台灣訪問團聚焦的人工智慧、半導體、無人機等議題，帶團到美國各地訪問。

谷立言指出，人工智慧、半導體、無人機產業至關重要，協助AIT推動安全韌性連結的目標，也推動美國川普政府致力讓美台更強大、更安全、更繁榮。

2025年是「台灣關係法」46週年。谷立言表示，展望未來，AIT充滿信心，相信無論透過打造關鍵產業的安全供應鏈，或是透過雙方合作加強社會韌性，透過雙向投資，深化美台夥伴關係，這些努力都確保AIT過去45年守護的和平，能夠再延續下一個45年，甚至更久。

朱立倫表示，國安議題包括國防、兩岸以及經濟、能源、科技、社會等重要安全議題。國民黨立法院黨團應主動針對加強國防現代化提出法案，因為配合特別預算的需要，要有特別條例，且提高國防預算是全世界共同的要求，也是保障台灣安全。

朱立倫指出，提高國防預算不單是軍事採購，還包括如何強化國土防衛韌性、社會安全韌性，還要培養人才。台灣目前最大的危機除了少子化，還有很少人願意加入國軍，如果不能多花些資源提升福利，就越少人願意加入國軍。

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徐斯儉表示，台海和平穩定是世界安全與發展不可或缺要素，應該善用台灣處於第一島鏈核心的地緣戰略位置，以及作為全球半導體及ICT產業供應鏈核心的優勢，謀取國家最大外交利益。

徐斯儉指出，最近中國對台灣內部的滲透分化越來越嚴重，今年法務部高檢署已經起訴了間諜64人，是2021年的3倍，這也是為何政府推出因應統戰等威脅17項策略的原因。（編輯：黃瑞弘）1140524