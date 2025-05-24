美議員與跨國議會聯盟挺台 批中企圖削弱全球穩定

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓23日專電）美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會本週與來訪的「對中政策跨國議會聯盟」代表團舉行圓桌會議，討論威權主義擴張及對台支持等議題。會後聯合聲明直指，中共企圖削弱全球穩定，民主國家間的分裂不可行。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）由民主、共和兩黨議員組成。委員會今天發布新聞稿表示，本週與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）代表團舉行圓桌會議，討論議題包括威權主義擴張、全球貿易與安全，以及對台灣的支持；台灣是民主燈塔，也是美國重要夥伴。

IPAC由多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立，目前已有超過200名國會議員加入，分別來自美國、日本、澳洲、印度、台灣及歐洲多國等。

美中戰略競爭特別委員會表示，這次來訪的代表團成員包括來自英國、斯洛伐克、德國與荷蘭的議員。這場圓桌討論由IPAC美國共同主席穆勒納爾（John Moolenaar）及委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）共同主持。

身兼美中戰略競爭特別委員會主席的穆勒納爾表示，「中共正不遺餘力地分化民主國家，並利用我們之間的裂縫」，這也是為什麼這場圓桌會議如此重要。

他說：「我們橫跨大西洋齊聚一堂，強化捍衛民主價值的共同決心，保護我們的制度，並確保是由自由國家，而非威權政體，來制定21世紀的規則。」

IPAC荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）指出，民主國家分裂之時，威權侵略就會趁虛而入，美中戰略競爭特別委員會與IPAC的共同承諾表明，「跨大西洋的國會議員團結一致，共同捍衛自由及抵抗中共影響力。」

委員會與IPAC代表團也在會後簽署聯合聲明，重申在面臨中共威脅下，堅守民主價值的承諾。

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聲明指出，中共正進行有組織的行動，企圖破壞民主制度，透過外國干預、策略性投資及軍事挑釁來脅迫各經濟體，其在台灣海峽及印太地區的行動、對俄羅斯在烏克蘭戰爭中的支持及對國際機構的滲透，「反映了其意圖削弱數十年來支持全球穩定的規範。」

「面對威權主義崛起，民主國家間的分裂不可行」，聲明寫道，「因此，我們承諾深化跨大西洋及全球的協調合作。」（編輯：陳慧萍）1140524