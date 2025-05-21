黃國昌要求國安簡報直播 國安會：沒辦法

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德520談話指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌認為扣除機敏部分應「全程公開直播」，國安會副秘書長徐斯儉今天表示，專報是無法對外講的，沒辦法直播。

立法院司法及法制委員會今天處理114年度總統府、國安會預算解凍案，總統府與國安會兩位秘書長請假，總統府副秘書長何志偉、國安會副秘書長徐斯儉出席。針對秘書長雙雙請假，在野黨批評不尊重立法院，雙方言詞交鋒，會議主席、國民黨立委吳宗憲宣布休息，一上午空轉，期間何志偉拜會國民黨立法院黨團總召傅崐萁，懇請傅崐萁讓委員會能順利進行，委員會下午繼續開會。

司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄下午質詢時對著主席吳宗憲說，日前他排案報告，邀請立法院秘書長周萬來，周萬來連來都不來，也不請假，總統府秘書長潘孟安與國安會秘書長吳釗燮都有向召委請假，「我羨慕死了，我們兩人（吳宗憲）是患難兄弟」。

民進黨立委吳思瑤質詢表示，賴總統520演說釋出善意、遞出橄欖枝，主動願意分享國安資訊給在野黨領袖，希望透過國安專報，讓在野黨知道現在國安困境為何；但黃國昌卻要求直播，若國安資訊要直播，可能傳達到境外敵對勢力，就算機密不直播，會議要怎麼切割，她詢問負責規劃的幕僚單位國安會是否可行。

徐斯儉說，「沒想到這個任務這麼艱鉅」，並表示，國安會現在正在規劃，包括國防、兩岸、國安局問題、滲透、灰色地帶等，都牽涉到很難對外公開說明的情況，如果有公開說明，在野黨黨魁可以從媒體看到，不需要專報，專報一般是無法對外講的。

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他並強調，沒辦法用直播的方式。吳思瑤接著說，國安會也認為直播會讓此事破局；國民黨立委翁曉玲說，國安會去開國際會議，見了誰、談了什麼，全都要清楚寫給所有民眾看，同樣邏輯，若國安會進行非常重要的國際串聯，中國處處打壓、盯梢下找出一點空間，若要全部揭露，就是搞破壞。徐斯儉回答，「那樣我們就出不去了」。

吳思瑤說，台灣共同的敵人是境外敵對勢力，就是中國，總統想讓在野黨領袖知道台灣面對的困境為何，透過國安專報了解，若要求直播，就是搞破局，「總統遞出橄欖枝，請在野黨委員不要連橄欖樹都砍了」。（編輯：林興盟）1140521