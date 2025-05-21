加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事原因待釐清 警：余男曾繞行約20分鐘
首頁 / 政治

總統府預算全數解凍 何志偉：感謝與團結的開始

2025/5/21 19:15（5/21 19:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院司法及法制委員會21日處理總統府、國安會預算解凍案，總統府新台幣2億餘元預算全數解凍。圖為總統府外觀。（中央社檔案照片）
立法院司法及法制委員會21日處理總統府、國安會預算解凍案，總統府新台幣2億餘元預算全數解凍。圖為總統府外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）立法院司法及法制委員會今天處理總統府、國安會預算解凍案，經過討論，總統府新台幣2億餘元預算全數解凍。總統府副秘書長何志偉說，總統賴清德520釋出善意，相信朝野都感受到，這是美好、感謝與團結的開始。

何志偉在立法院司法及法制委員會報告中指出，總統府114年歲出預算原編列11億2302萬3000元，經立法院三讀後的版本估算，共計刪減5537萬6000元，法定預算為10億6764萬7000元，凍結2億2108萬3000元。

何志偉說，人事費占總統府預算超過6成，但人事費遭凍結數為196萬6000元，僅佔總統府整體預算0.2%，這也凸顯總統府遭刪減與凍結的預算，高度集中於業務費，高達2億6065萬元的刪凍數，導致可支用數僅9176萬4000元，嚴重衝擊總統府業務的運作。

總統府列出114年度預算刪凍的「十大衝擊」，包括水電費5月恐將用罄、國慶大會等國家重點慶典恐難正常舉辦、資安與國安風險遽增因軟硬體升級受阻與防護減弱、古蹟建築及設備無法定期養護等。

立法院司法及法制委員會經過討論，總統府預算全數解凍；國安會部分，僅通過解凍「政務人員待遇」預算10萬元一案。

google news透過 Google News追蹤中央社

司法及法制委員會召委吳宗憲會後受訪表示，總統府預算解凍案方面，委員會通過後，將送立法院會處理同意後始得動支。國安會部分，遭凍結業務費30%、諮詢研究業務100萬元等案將另外擇期處理。

何志偉會後受訪表示，總統賴清德520發表執政週年談話，對外張開雙手，相信朝野都有感受到總統的善意，他觀察今天司法及法制委員會只有兩個字「感恩、感謝」，這是美好、感謝與團結的開始。（編輯：謝佳珍）1140521

總統府114年預算遭立法院凍結新台幣2億多元解凍，總統府副秘書長何志偉（中，站立者）21日表示，這是感謝與團結的開始。中央社記者王騰毅攝 114年5月21日
總統府114年預算遭立法院凍結新台幣2億多元解凍，總統府副秘書長何志偉（中，站立者）21日表示，這是感謝與團結的開始。中央社記者王騰毅攝 114年5月21日
延伸閱讀
何志偉：再兩星期總統府阿兵哥空腹執勤 沒錢付水電政院電費撙節仍只夠用到5月 盼立院及時解凍政院要求各部會送預算凍結案 藍：依法審理嚴格把關交通部、數發部等3部會預算 立院委員會全數解凍農業部預算遭凍33.89億元 全部解凍
何志偉
秘書長請假朝野立委交鋒 總統府國安會預算解凍卡關519白色恐怖記憶日 李遠：積極推動轉型正義
賴清德
民進黨：賴清德從未與罷免領銜人開會 相關評論不實學者談統戰6面向 賴清德提醒黨公職不要心存僥倖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：