政院要求各部會送預算凍結案 藍：依法審理嚴格把關

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（中央社記者王承中台北22日電）行政院長卓榮泰表示，總預算1584項凍結案全送出，盼立院解凍。國民黨團今天指出，坐實之前行政院不送解凍案就是來自府院黨最高層下令，未來預算解凍案若依法送至立法院，國民黨團將依法審理，嚴格為納稅人把關。

各界關心行政院各部會何時提出預算解凍案，行政院長卓榮泰表示，這次共有1584項凍結案、金額新台幣1381億元，他會要求行政院各部會全部送出，請立法院短時間內解凍，讓行政院的業務能進行，期盼「一律送出、一律解凍」。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，卓榮泰突公開宣示，要將全部預算解凍送立法院審議。但行政院自立法院完成預算審議以來，不思積極與立法院溝通，選擇由部會首長發動大肆造謠賣慘，就是不把預算解凍案送交立法院審議。

國民黨團強調，對行政院刻意延宕預算解凍，要求卓榮泰負起完全的責任，並向因行政院惡意杯葛權益受到損害的民眾公開道歉。

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國民黨團提到，今年度中央政府總預算案從2月開議起算至今，延宕超過80天之久，如果有任何總預算窒礙難行之處，行政院、民進黨要負起最大責任。卓榮泰今天突然下令將1584項解凍案送入立法院，坐實之前行政院不送解凍案就是來自府院黨最高層下令。更坐實民進黨就是利用國家預算，操弄輿論、撕裂社會，不顧民生社稷，只想為大惡罷加柴添火。

國民黨團表示，未來預算解凍案若依法送至立法院，國民黨團將依法審理，嚴格為納稅人把關，並嚴查行政院執行預算是否有弊端後予以解凍放行，在興利除弊前提下，監督政府回歸正軌，為民把關。（編輯：張若瑤）1140422