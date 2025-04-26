政院電費撙節仍只夠用到5月 盼立院及時解凍

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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院院本部114年度的業務費被刪減、凍結，政院人士指出，目前政院撙節用電，電費仍只夠用到5月左右，希望解凍案送去立法院後能及時解凍，才有機會多撐幾個月。

行政院日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，匡列4100億元，其中包括撥補台電1000億元，但政院院本部卻因支應電費的業務費遭立法院刪減、凍結，電費恐只能支應到5月底。

政院院本部今年度編列業務費3.3億元，預計用於水電費、通訊費、國內外差旅費等、臨時人員酬金等，但除遭減列1.5億元、45%，還要凍結70%，且執行30%後始申請解凍並需經立法院會同意才能解凍。

經費拮据，政院院本部陸續退訂報紙、退訂有線電視、洗手間不提供擦手紙、部分政委辦公室撤走咖啡機、週末不開放者室、院內圖書室也限制開放時間等，甚至也終止手語翻譯案合約，改由衛福部支應手語服務，且預計5月中旬至10月底，管制中央空調開啟時間，原則只開上午10時至下午4時，其他月分則得等日間氣溫達29度以上才能開啟，最晚不能開超過下午4時。

政院人士表示，政院努力撙節用電、節省各項經費支出，但若按照原本解凍條件執行到30%才能申請解凍，那時間估計落在6月，經費可能在5月左右就會無法支應。

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記者詢問是否會如監察院一樣，向台電提出還款計畫，政院人士指出，監察院主因是業務費遭全數刪除，等同即刻有欠款，政院則持續透過撙節措施，不斷努力減少費用支出，希望能撐到符合解凍條件時，如今立法院請政院儘早送解凍案，政院將儘速送出，希望立法院能及時解凍相關預算。

至於解凍案何時送出，政院人士說，行政院長卓榮泰已經要求各部會儘速送出，時間不會拖到一個月那麼長，會在確認相關數字後，加快腳步向立院送出解凍案。（編輯：翟思嘉）1140426