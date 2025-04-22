卓榮泰：總預算1584項凍結案全送出 盼立院解凍

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（中央社記者王揚宇台北22日電）各界關心行政院各部會何時提出預算解凍案，行政院長卓榮泰今天表示，這次共有1584項凍結案、金額新台幣1381億元，他會要求行政院各部會全部送出，請立法院短時間內解凍，讓行政院的業務能進行，期盼「一律送出、一律解凍」。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，針對行政院有無預估何時會送出預算解凍案，作上述說明。

卓榮泰表示，立委們關心行政院各部會的解凍案目前處理狀況，這其實並非是行政院有任何要求，而是各部會有不同狀況。

卓榮泰說明，立法院審議總預算案後的凍結案，一共有1584項，立法院沒有宣布凍結金額，而行政院算出的凍結數為1381億元。

卓榮泰表示，凍結案可分為3個項目，第1種是提出書面報告後就可以動支，這有1162項，金額只有154億元；第2種為提出專案報告後，經審查後始得動支，這有373項、金額366億元；第3種則是其他特殊凍結項目，有49項、金額為861億元。

卓榮泰指出，特殊凍結項目又分為3大項，一種是預算要執行到一定比率後才能申請解凍，這有30項，另一種是凍結條件未達成的有10項；此外，解凍條件窒礙難行的，例如有部分是違法或違憲的，讓行政院無法做的有9項。

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卓榮泰說，各部會的狀況不同，如果已經達到解凍條件的，或許可以提解凍，但很多機關都沒有達到解凍條件，所以無法送立法院。

卓榮泰指出，既然立法院這麼急，而凍結這個項目在預算法上備受爭議，立法院最近有很多聲音，希望行政院趕快送解凍案情況下，他已請主計總處算清楚最終的項目，也要求行政院各部會無論是提出書面報告或專案報告，或是其他的，一律全部送出來，請立法院短時間內全部解凍，讓行政院業務能進行，讓人民不會因此產生行政銜接上的困難，希望一律送出、一律解凍。（編輯：潘羿菁）1140422