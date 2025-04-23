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王時思：文化部一直在做解凍報告的準備

2025/4/23 09:52（4/23 10:11 更新）
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文化部政務次長王時思（圖）23日列席立法院教育及文化委員會，就「樂為世界人－台灣文化發展與國際能見度之突破及挑戰」進行專題報告，並備質詢。中央社記者趙靜瑜攝 114年4月23日
文化部政務次長王時思（圖）23日列席立法院教育及文化委員會，就「樂為世界人－台灣文化發展與國際能見度之突破及挑戰」進行專題報告，並備質詢。中央社記者趙靜瑜攝 114年4月23日
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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）關於預算解凍報告案，文化部稍早流出內部信件指稱，請文化部人員再次確認解凍報告用字不會有被解讀成「早早就寫好」之意，引發外界議論。文化部次長王時思表示，這是內部工作提醒。

文化部次長王時思今天列席就「樂為世界人—台灣文化發展與國際能見度之突破及挑戰」進行專題報告並備質詢，她在會議前接受媒體訪問時表示，這是基於比較像是內部工作的提醒，「文化部一直都在做解凍報告的準備，而且必須更謹慎提醒大家文字上要多注意，不要引起外界的誤會。」

稍早文化部流出內部文件截圖，提醒文化部人員針對解凍案必須各自發文到立法院；也請文化部人員針對解凍報告再瀏覽一次，確認不會有被解讀成早早就寫好現在才送的字眼，並適時更新相關數據等事項。

王時思說，身為部會一員，「我們應該比誰都希望早點解凍，但一方面因為這次解凍案件其實很多，另一方面其實今年一直到3月預算才送出，所以在做各項的比對。」王時思說，這次尤其院會跟委員會凍結的數字又不相同，且又需要加總，「這跟過去的慣例都不同。」

王時思說，在準備的過程也因為不同的業務單位有難易程度的差別，但因為需要同步送出，「我想在執行書寫準備的程序，其實從來沒有中斷，但是並沒有像外界所說，文化部都準備好等著送出這樣的事情。」

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對於文化部人員被網路肉搜，王時思表示，這位人員只是盡到他工作的責任跟義務，「他又是一個基層的公務人員，基於工作職責提醒大家，不要被誤會，如果因為這樣被肉搜、被攤出個人隱私，其實這樣很不妥。」王時思希望外界要保護與尊重基層工作人員。

行政院長卓榮泰22日表示，這次共有1584項凍結案、金額新台幣1381億元，他會要求行政院各部會全部送出，請立法院短時間內解凍，讓行政院的業務能進行，期盼「一律送出、一律解凍」。（編輯：張銘坤）1140423

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