政院：未獲總預算案刪除凍結數 只得自行試算

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（中央社記者賴于榛台北22日電）外界關注中央如何處理遭凍結的總預算，行政院今天說，立法院始終未提供總預算案刪除數與凍結數，但為讓機關正常運作，已請主計總處試算，發現遭凍結預算達新台幣1381億元，近日就會將解凍案全數送立院拚解凍，同時也會聲請釋憲。

114年度中央政府總預算遭大幅刪減、凍結，行政院提出覆議未果，總統賴清德已於3月公布總預算與財政收支劃分法刪除及修正條文。各界關注行政院如何因應遭刪除、凍結的總預算以及財劃法修法，行政院長卓榮泰上午在立法院說明近日會將解凍案全數送立院，拚全數解凍，同時對財劃法及總預算聲請釋憲。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組進一步解釋，政院過去一個月之所以無法提出解凍案，原因之一就是總預算案刪減數還無法確定所致，由於立法院提案通案刪減939億元，其中636億元要求行政院自行調整刪除，違反憲法權力分立與責任政治原則，刪除預算導致相關政策無法執行的政治責任不明，也明確違反司法院大法官釋字第391號解釋的要求。

李慧芝指出，預算的凍結數是按照「先刪後凍」原則來計算，也就是在扣除刪減數後，才能將新的預算數當作凍結的基礎，但立法院沒有確認刪減數，後續就無法確認剩餘數，也無法在剩餘的預算中確認凍結數，而部分涉及凍結比率的案件，各機關就無法明確計算凍結金額。

她說，立法院一直沒有提供總預算案刪除數與凍結數，但為使行政機關能夠正常運作，行政院長卓榮泰日前請主計長陳淑姿先進行試算，近日確認後統計出114年度中央政府總預算案遭立法院凍結的項目共有1584項、計1381億元，包含「提出書面報告始得動支」的項目有1162項、計154億元；「提出專案報告經審查後始得動支」共有373項、計366億元；「其他特殊凍結項目」共49項，總計高達861億元。

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李慧芝也說，許多凍結項目的解凍條件困難，像是部分要求公務人員保障法修正案送至立法院後人事總處才能提出解凍案等，但修法並非一蹴可幾，根本難以在一個月提出，還有些根本完全改變預算支用項目，導致中央一直難以提出解凍案。

李慧芝表示，為維持行政機關正常運作、持續推行福國利民的政策、減輕民眾受到的影響、維護憲法尊嚴，行政院將全數提出1381億元解凍案，期望立法院能夠儘速解凍；同時，行政院也預計將114年度中央政府總預算案連同「財政收支劃分法」一併向憲法法庭提出釋憲，尋求憲政救濟，維護全體憲政機關的憲政尊嚴。（編輯：林興盟）1140422