洪申翰：勞動部預算遭刪凍 影響產檢假補貼

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（中央社記者張雄風台北23日電）勞動部長洪申翰今天表示，有立委在刪凍預算時不知道刪了什麼、凍了什麼，就勞動部而言，可能導致產檢假及陪產檢假的薪資補貼在下半年受到影響。

各界關心行政院各部會何時提出預算解凍案，行政院長卓榮泰昨天表示，這次共有1584項凍結案、金額新台幣1381億元，他會要求行政院各部會全部送出

洪申翰今天接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。他直言，也有立委提案刪凍預算，卻不知道刪了什麼、凍了什麼；在某些提案很多的委員辦公室外，很多行政部門排隊進去等著說明，卻可能排一個下午也排不到。

洪申翰指出，因為預算被刪減凍結，導致產檢假及陪產檢假的薪資補貼受到影響，預計可能影響到下半年的新手爸媽權益；此外，給予地方就業服務站的資源也被刪減，影響人力。

此外，洪申翰說，再加上財劃法修正，將中央財權下放到地方，但事權未同步下放，以前是中央來處理的，之後可能希望有地方來處理，可是這一波財劃法的修正看不到這個討論。

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洪申翰提到，近期下鄉宣講，都是本於實情告知，會不會是大罷免的催化劑可受公評。他認為，現在民主治理確實有一些危機，希望大家坐下來談怎麼克服危機，就像總預算的問題，若立法院之前同意行政院的覆議就可以突破僵局，可惜最後仍被否決；後續若國會提出倒閣，也會尊重國會職權。

主持人最後提問洪申翰對勞動部業務掌握的情況，他覺得與勞動部同仁磨合愈來愈好，自曝面對工作壓力，體重減輕約10公斤；他並認為台灣的政治環境或社會裡面，不會給太多的蜜月期、適應的機會。（編輯：吳素柔）1140423