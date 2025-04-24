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總預算解凍報告 綠：在野黨不思檢討卻譴責被害者

2025/4/24 11:58（4/24 12:11 更新）
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行政院長卓榮泰日前要求各部會將114年度中央政府總預算的解凍報告全部送出，遭在野黨質疑哭窮賣慘、解凍報告早就寫好。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天說，立法院拖了30天，交出一本不負責任、不及格的審查報告，在野黨不思檢討還譴責被害者，毫無道理。中央社記者林敬殷攝 114年4月24日
行政院長卓榮泰日前要求各部會將114年度中央政府總預算的解凍報告全部送出，遭在野黨質疑哭窮賣慘、解凍報告早就寫好。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天說，立法院拖了30天，交出一本不負責任、不及格的審查報告，在野黨不思檢討還譴責被害者，毫無道理。中央社記者林敬殷攝 114年4月24日
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（中央社記者林敬殷台北24日電）行政院長卓榮泰日前要求各部會將114年度中央政府總預算解凍報告全部送出，遭在野黨質疑哭窮賣慘、解凍報告早就寫好。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，立法院拖了30天，交出一本不負責任、不及格的審查報告，在野黨不思檢討卻譴責被害者，毫無道理。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於總預算解凍案遭在野黨質疑做上述表示。

吳思瑤說，114年度中央政府總預算在1月21日於立法院完成三讀，立法院整整拖了30天，直到2月21日，才送出審查報告給行政院，但無論是審查金額、刪減數額，或凍結數額，立法院交出一本不負責任又不及格的審查報告。

吳思瑤表示，在行政院就總預算送請立法院覆議，立法院在3月12日否決覆議案，總統府3月21日公告，行政院在4月23日送出預算解凍的清單。

吳思瑤指出，這場總預算之亂，肇因於立法院交出一個沒有清楚數字的報告，行政院必須在總統公告後努力計算及試算，草擬及進行各項因應及的應變，辛苦提出1584案，金額高達新台幣1381億元的解凍案及內容。

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吳思瑤說，遺憾的是，該交作業的人不交，「反過頭來罵改作業的老師時間拖得久？」立法院交出一本不完整數額的審查報告，不交作業的壞學生，現在卻痛罵負責改作業的老師，這樣有道理嗎。

吳思瑤表示，希望立法院循案、循例排審，目前為止，怎麼排案，這次前所未有的總預算之亂，在野黨不要只會噴口水，卻不思檢討，是誰造成今天還在亂的預算亂象，在野黨若真的關心總預算，就配合後續解凍時程，不要再擋，不要再胡亂帶風向。（編輯：蘇志宗）1140424

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