在野籲普發現金因應關稅 卓榮泰：不是處理重大衝擊最好方式
2025/4/24 12:34（4/24 13:38 更新）
（中央社記者賴于榛、高華謙台北24日電）因應美國關稅衝擊，在野黨呼籲應將普發現金列為手段之一。行政院長卓榮泰今天明確表示，國家此刻面臨外交、軍事、財政重大衝擊，普發現金非此刻最佳的因應衝擊方案，「這不是我現在認為最好的方式」。
行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為新台幣4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保，草案將送立法院審議。卓榮泰會後舉行記者會說明，未來若依條例編列新台幣4100億元的特別預算，財源將全數以歲計賸餘支應，其中930億元挹注產業支持方案，另外1000億元撥補台電。
媒體詢問，依據特別條例草案主軸，是否在野黨呼籲的普發現金方式，確定不列入政府這次的手段之一。
卓榮泰說，把現金發給大家是快樂的事，但對國家長遠整體發展，應該要有更合理做法，這次特別條例草案涵蓋廣，將國家資源用在最有需要的地方，這才是善用資源。
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卓榮泰表示，其實政府先前就有設計好對弱勢的補助，因為發一萬給所有人，不如發5000元給沒有5000元的人，且站在地緣政治的影響，台灣也是遭受中共極力侵擾的動態地區，要維持台灣安全與韌性。
卓榮泰指出，並不認為用一個法案將未來的歲計賸餘固定使用是一種好的方式，國家此刻面臨外交、軍事、財政重大衝擊，普發現金非此刻最佳的因應衝擊方案「這不是我現在認為最好的方式」。（編輯：蘇志宗）1140424
影片來源：中央社
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