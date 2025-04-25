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特別預算挹注產業非補貼 卓榮泰：用於研發轉型開發

2025/4/25 12:25（4/25 12:43 更新）
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行政院長卓榮泰（前）25日上午赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。中央社記者吳家昇攝 114年4月25日
行政院長卓榮泰（前）25日上午赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。中央社記者吳家昇攝 114年4月25日
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（中央社記者郭建伸台北25日電）民眾黨立委黃珊珊指出，美國總統川普指控的8項非關稅作弊手段包含補貼，政院編特別預算挹注產業，是否會被美方認定為補貼。行政院長卓榮泰備詢表示，產業支持方案是用於研發、轉型、開發，將於談判時說明。

因應美國對等關稅衝擊，行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保，草案將送立法院審議。卓榮泰說明，未來若依條例編列新台幣4100億元的特別預算，財源將全數以歲計賸餘支應，其中930億元挹注產業支持方案，另外1000億元撥補台電。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委黃珊珊質詢指出，美國白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）提出不能報復、開放市場、增加國防預算、加碼對美投資、向美國財政部捐款等5個途徑，台灣除了向財政部捐款以外都有做，這樣是否能在接下來談判得到好處。

卓榮泰表示，向外國政府捐款不會是考量，不論是採購、投資、增加國防預算，都會依照財政能力及需求。

黃珊珊指出，行政院昨天提出的4100億元特別預算，其中有1500億元用於國土安全，這是否包含國防預算，抑或今年會編另一筆國防的特別預算以達到占GDP3%。

卓榮泰表示，國防預算的金額、年限都比較長，國防部還需要跟多方交涉才能形成。黃珊珊表示，國防採購必須符合台灣需求，而不是為了應付關稅而採購。

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黃珊珊指出，行政院擬編列的特別預算中，有930億元是挹注產業涉及出口補貼，這補貼是政府對產業最重要的「救命丸」，但美國總統川普日前提出8項非關稅作弊指控，其中包含出口及政府補貼，是否美方可能要求台灣取消補貼，未來這930億元可能形同廢紙。

卓榮泰表示，930億元產業支持方案重點在於協助產業研發、轉型、開發，但他謝謝黃珊珊提醒，這點也會在談判時說明。（編輯：翟思嘉）1140425

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