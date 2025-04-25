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因應川普關稅 美台商會會長韓儒伯：台灣未來幾週將提綜合方案

2025/4/25 08:06（4/25 08:21 更新）
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美台商會會長韓儒伯（右）24日出席「首個百日：川普2.0時代與美台、兩岸關係新動態」座談會表示，台灣在未來幾週將提出一套綜合方案試圖滿足川普政府有關貿易方面的要求。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年4月25日
美台商會會長韓儒伯（右）24日出席「首個百日：川普2.0時代與美台、兩岸關係新動態」座談會表示，台灣在未來幾週將提出一套綜合方案試圖滿足川普政府有關貿易方面的要求。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年4月25日
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓24日專電）美國總統川普祭出對等關稅，各國紛紛把握90天暫緩期與美進行談判。美台商會會長韓儒伯今天表示，預期台灣將在未來幾週提出一套綜合方案試圖滿足川普政府要求，涵蓋關稅及非關稅措施、貿易失衡和投資等；他也預測90天暫緩期將被延長。

川普（Donald Trump）重返白宮以來狂揮關稅大刀，2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，對台灣稅率為32%。但他隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）今天舉辦「首個百日：川普2.0時代與美台、兩岸關係新動態」（The First 100 Days: Trump 2.0 and New Dynamics in U.S.-Taiwan and Cross-Strait Relations）座談會，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等專家、學者出席與談。

韓儒伯致詞表示，為因應川普關稅政策，過去3個月來，台灣政府已花了一段時間規劃應對方案，包括關稅、非關稅壁壘及投資、安全方面等領域。

他預期，未來幾週，台灣將提出一套綜合方案（aggregated package）試圖滿足川普政府的要求，內容將涵蓋關稅、非關稅措施，貿易失衡和投資等議題。

總統賴清德3月底出席美國商會謝年飯致詞表示，台積電宣布對美國擴大投資，後續會有更多產業跟進，展現台灣產業東拓美洲大陸的全球布局。台灣也準備擴大對美採購，包括工業產品、農產品或天然氣，且有興趣採購阿拉斯加的天然氣。

韓儒伯接受中央社記者採訪時表示，賴總統在謝年飯的致詞是重要參考指標，觸及川普政府提出的重要議題，包括希望有更多投資進到美國，特別是晶片相關領域，以及增加對美能源採購。

同時，他預期，台灣今年夏天會增加對美國的農產品採購，也會看到更多台灣企業赴美投資案。

另一位與會專家、策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）資深副總裁兼地緣政治與傳播總監馬翊庭（Tiffany Ma）告訴中央社記者，貿易平衡的問題可以透過軍售、採購液化天然氣和農產品，以及派遣大型代表團參加「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）等做法來處理。

但她認為，解決貿易關係中的結構性問題就更加困難，美國對台貿易逆差是因為美國對電子產品需求很高，藉以因應人工智慧發展。要解決這個問題，台灣需要一個3到4年的長期計畫。

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此外，韓儒伯表示，隨著越來越多國家和美國展開關稅談判，預期美國將會延長90天的暫緩期。

他觀察，美國目前暫緩實施對等關稅，直到完成談判，但如果美國認為某個國家進展緩慢、沒有誠意進行談判，就會直接加徵關稅。（編輯：陳慧萍）1140425

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