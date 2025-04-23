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防中國在台洗產地 經濟部擬逐步加嚴MIT 35%加值比率
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防中國在台洗產地 經濟部擬逐步加嚴MIT35%加值比率

2025/4/23 15:28（4/23 16:28 更新）
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經濟部長郭智輝（圖）23日赴立法院經濟委員會答詢。中央社記者王飛華攝 114年4月23日
經濟部長郭智輝（圖）23日赴立法院經濟委員會答詢。中央社記者王飛華攝 114年4月23日
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（中央社記者曾智怡台北23日電）為積極備戰台美對等關稅談判，針對美方關切中國洗產地問題，經濟部長郭智輝今天表示，未來汽車會比照電子資通商品，排除中國供應鏈，且現行貨品在台加值達35%即屬台灣製造（MIT）的規定，也會逐步加嚴提高，全面防堵中國在台洗產地。

立法院經濟委員會今天邀請郭智輝報告「美國實施進口產品國安調查對我國產業之影響及因應之道」，民進黨立委鍾佳濱質詢指出，美國十分關切洗產地問題，22日又宣布有意對東南亞太陽能板課徵高關稅，其中對柬埔寨課最高達3521%，詢問中國光電板有無透過越南等地洗產地到台灣情形。

能源署代理署長李君禮回應，已有建立防堵措施機制，現已無此情況。

鍾佳濱強調，所以台灣真正要防止的是可能成為洗產地受害者，包含中國汽車零組件透過第三地洗產地賣到台灣。對此，郭智輝說，「我們已經防堵了」；產發署長邱求慧補充，現在要求一定比例在台灣生產，第1年是15%，最終提高到35%。

鍾佳濱也關切，根據現行規定，只要在台灣加值35%就算台灣產，但美國對進口貨物，只要含中成分35%就是中國製，一輛車若中國零組件占一半，在台灣組裝加值一半，目前在台認定台灣產，但美國卻可能認定中國製。

郭智輝回應，會建議業者出口前和美國客戶溝通，向美國海關申請原產地預審。

鍾佳濱指出，他擔心的是車廠從中國進口一半零組件，在台加工達35%後，就宣稱是台灣國產車，並詢問此情況有無可能發生，邱求慧點頭認同。

因此，鍾佳濱認為，台灣應比照美國，若要宣稱是國產車，不但35%須由台灣加值，也不能有超過35%零組件來自中國。

郭智輝表示，經濟部正在積極推動非紅供應鏈，未來汽車也會比照電子資通商品，排除中國供應鏈，但這需要一點時間，「現在35%的規定，搞不好會再繼續往前走」，鍾佳濱追問，含中國成分也必須低於35%，郭智輝說，「這是一定的。」

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另外，鍾佳濱指出，根據「貿易法」，若檢舉廠商有出進口不實，檢舉人得予以獎勵，但現行獎勵是頒發獎狀和獎座，「你覺得有人會為了領獎狀去檢舉人家洗產地嗎？」

郭智輝回應，會考慮從洗產地罰款中撥一半做為檢舉獎金，如此才有誘因。（編輯：林淑媛）1140423

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