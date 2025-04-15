防堵中國貨洗產地 海關成立強化違規轉運查核小組

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（中央社記者張璦台北15日電）為防堵中國產品透過台灣洗產地，財政部今天指出，除了事前預防、事中嚴查、事後嚴罰3道防線因應，各關區成立強化違規轉運查核小組，監控轄區出口美國貨物數量有無異常波動，鎖定轄內高風險廠商，執行強查行動，每週至少查核1次。

立法院財政委員會明天將邀請財政部、經濟部、農業部及公平交易委員會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

根據財政部今天提交的報告，財政部表示，為防堵中國出口貨品規避美國加徵關稅，繞經台灣偽冒台灣製造後違規轉運「洗產地」至美國，導致損害國內產業利益，財政部採事前預防、事中嚴查、事後嚴罰3道防線因應。

事前預防方面，財政部指出，出口廠商輸美貨物若屬美國對中國加徵反傾銷稅（如自行車及電動輔助自行車）、或依美國301條款加徵特別關稅（如工具機）的高風險貨物，該廠商須遵照經濟部相關公告，檢附輸出許可證或原產地證明書，海關才予以通關放行。

同時，財政部表示，將與經濟部合作，篩選高風險貨物及廠商嚴審，輔導出口廠商強化法遵。

針對事中嚴查，財政部說明，海關透過風險系統，對於自保稅區及課稅區申報出口，目的地為美國的所有貨品，全面自動比對出口申報資料，篩選疑似自中國進口貨物，跳出警示，驗貨關員嚴格查核貨物產地，確認是否有違規轉運情事；對於高風險業者，海關也會於保稅倉間加強查核貨品標示。

事後嚴罰方面，財政部指出，海關查獲廠商未依規定標示產地或標示不實，會移送貿易署依貿易法相關規定裁罰，最高可處新台幣300萬元罰鍰或禁止1年輸出入貨品。海關如果於自由貿易港區查獲違規廠商，依規定，可停止廠商6個月以下進儲貨物或廢止營運許可。

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除3道防線之外，財政部再端出4項精進措施，首先，關務署所屬各關由關務長率隊，成立違規轉運強查小組，監控轄區出口美國貨物數量有無異常波動，鎖定轄內高風險廠商，執行強查行動，每週至少查核1次。

第2，蒐集國內外情資，運用經濟部回饋裁處案件資料，分析相關違規態樣，納入風險分析資料庫，透過大數據鎖定可疑廠商及貨品。第3，擴大宣導商民遵守相關規定，避免觸法。第4，鼓勵檢舉不法，全民協力打擊不肖廠商。（編輯：楊凱翔）1140415