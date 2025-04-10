立委憂中國商品轉傾銷 郭智輝提政府防洗產地5措施

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（中央社記者林敬殷台北10日電）立委關切中國遭美方課徵高關稅後，政府如何因應中國商品轉傾銷，經濟部長郭智輝今天表示，洗產地是美國這次關稅談判的4大重點之一，政府會加強陸貨的監測、對業者宣傳、建立違規業者的名單、裁罰從嚴，及運用反傾銷措施。

立法院經濟委員會今天邀經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季及財政部次長李慶華專題報告「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」，並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢時問郭智輝，這次美國對等關稅是台灣的重大挑戰，有沒有信心度過這一波危機。

郭智輝說，現在競爭要件都回到起始點（指暫緩實施），所有人對美國的出口稅率回到10%條件時，台灣的競爭力是非常強的。

郭智輝表示，台灣跟美國在科技商品及其他商品，大部分都是互補的，也因為這樣，總統府及行政院從今天下午開始，將啟動下鄉機制，訪談各地的工商業團體聽取意見，雖然政府已經很努力，但還是要聆聽業者聲音，政府是否還有需要加強，或有未注意到的地方。

賴瑞隆指出，國民黨這幾天酸言酸語，要政府採取親中反美的路線，若是如此，恐怕現在會跟中國一樣被升高關稅，到底現在政府的路線，跟親中反美，哪一條路線才是正確的。

郭智輝說，「這個不言可喻」，沒有人會願意從32%升到125%，大家都選擇一個跟著大勢而走的路線，整個執政團隊朝這方面來判斷，談判不是跟對方國採取對立的狀態，「這可能是比較沒有談判經驗的人的想法。」

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賴瑞隆追問，中國遭美國課徵高關稅，中國商品轉傾銷進來，政府有無防範措施。

郭智輝表示，防範洗產地是美國這次關稅談判4大重點之一，首先政府會加強陸貨的監測，包括回銷台灣或是轉單輸美，其次是加強對業者的宣傳，提醒業者，這會影響美國對台灣的判斷，政府也會建立違規業者的名單，一旦違規，裁罰從嚴，另外是運用反傾銷措施，防止透過台灣來洗產地。（編輯：翟思嘉）1140410