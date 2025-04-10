防中貨違規轉運來台 財部擬檢討未滿2000元小額包裹免稅措施

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（中央社記者張璦台北10日電）美國將對中國小額包裹加徵進口關稅引發關注。財政部官員透露，考量外界反映近日美國加徵中國低價包裹關稅，確實也可能會使中國貨品從台灣違規轉運增加，或造成國內製造業不公平、扭曲市場經濟等，財政部正在思考檢討，是否調整台灣新台幣2000元以下小額包裹免稅優惠措施。

立法院財委會今天邀請財政部等部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告，並備質詢。

美國總統川普簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%。據港媒報導，措施5月2日生效，同樣適用於香港。

民進黨立委吳秉叡質詢時關切此議題，他指出，台灣規定納稅義務人於半年內進口貨物完稅價格新台幣2000元以下者，可享免稅優惠限額6次，這對台灣國內製造業不公平，此制度是否要調整。

列席備詢的財政部長莊翠雲表示，台灣進口的海運快遞小額包裹確實相當多，其中從中國進口比例達5成以上，至於完稅價格2000元以下包裹免稅措施是否要調整，財政部正在分析、思考當中。

財政部官員補充說明，思考調整的理由，主要是考量外界反映可能會對國內產業造成不公平競爭、或扭曲市場經濟，近日美國加徵中國低價包裹關稅，確實也可能會使中國貨品從台灣違規轉運增加。

至於台灣小額包裹免稅措施是否調整，官員表示，目前尚在研議階段，會繼續蒐集國際趨勢做法，再跨部會審慎評估。

官員也強調，台灣本來就有進口包裹EZWAY實名制措施可以防堵，各關區也已立即成立「強化違規轉運查核小組」，由關務長等親自帶隊，一定強力查緝。

莊翠雲指出，財政部非常重視違規轉運議題，目前已採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰3道防線因應。

事前預防方面，財政部說明，高風險貨物需檢附輸出許可證或原產地證明書；海關會篩選高風險廠商資料，函知經濟部國際貿易署於核發原產地證明書時加強審核。

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事中嚴查部分，財政部指出，透過系統全面自動比對出口人及貨名，篩選疑似自中國進口貨物且輸出目的地為美國的貨品，跳出警示，海關將嚴格查核貨物產地，確認是否有違規轉運情事。同時，海關查核廠（倉）內貨上標籤及產地標示，若有違規情事，將依法論處。

事後嚴罰方面，財政部表示，查獲違規者，移送貿易署依貿易法規定裁罰，最高可處新台幣300萬元罰鍰，或禁止1年輸出入貨品。（編輯：潘羿菁）1140410