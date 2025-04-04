輸美小型包裹免稅喊卡 中國電商3解方接招

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（中央社記者李雅雯台北4日電）美國取消中國、香港小額包裹免稅待遇，將於美東時間5月2日生效。業界表示，早有預期免稅紅利將消失，從海外倉儲布局、拓展其他市場、高附加價值轉型等3方向應對。

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，美國將終止中國、香港「美金800元（約新台幣2萬6500元）免稅包裹待遇」；這是中國跨境電商Shein、Temu近年在美國市場快速成長原因之一。

界面新聞報導，美國小額包裹免稅政策原先目的在於避免高於稅款的行政成本負擔，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）於2016年將免稅門檻從美金200元提高至800元，這使中國跨境電商急速成長。

報導提到，業界清楚免稅紅利消失遲早會發生，業者提早布局因應。例如Temu去年起往半託管模式轉型，鼓勵商家透過海外倉儲備貨實現「本地化銷售」；Shein在去年6月推出半託管模式，也積極地推進海外倉儲建設。

深圳碩騰科技有限公司負責人羅暢表示，美國是全球最大消費市場，大多數供應商還是會受到川普新政影響，必須改變布局；先前在美國加稅預期下，囤貨需求激增，第1季生意暴漲，接下來短期內恐將呈現下滑態勢。

降低對於美國市場依賴也是應對策略之一。一名熟悉Temu業務的人士直言，Temu接下來發展重點將放在拓展歐洲、拉美、東南亞等新興市場上，減少美國市場權重占比，這些新興市場已經展現出強烈需求。

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業者提到，美國加稅政策將反映在產品報價表上，不可避免地將迎來漲價，中國價格優勢消失後，若要在供應商競爭間出線，必須從「成本優先」轉為「價值優先」，轉往高附加價值發展，這也是轉型升級的契機。

江蘇新帑健康科技有限公司負責人杜傳奎指出，關稅政策對於出口生意有短期衝擊，「不過我的產品無其他國家可替代，相比美國製造仍然有價格優勢」；另一名商家則說，未來公司將加強研發投入，創造產品技術溢價。（編輯：呂佳蓉）1140404