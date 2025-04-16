防中國等低價進口小額包裹 立委提免稅門檻降至1000元財長允納入考慮

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（中央社記者張璦台北16日電）為避免中國貨從台灣違規轉運，或對國內製造業不公平，財政部正研議是否調整新台幣2000元以下小額包裹免稅優惠措施。財政部長莊翠雲今天指出，針對從中國等有低價傾銷情況國家進口的小額包裹，把免稅門檻改為1000元的差別化方案，也是考慮範圍之內。

立法院財政委員會今天邀請財政部、經濟部等部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

美國總統川普日前簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%。民進黨立委郭國文質詢時指出，台灣是否也應思考檢討2000元以下小額包裹免稅優惠措施，比如端出差別化措施，針對從中國等有低價傾銷情況國家進口的小額包裹，把免稅門檻改為1000元。

莊翠雲回應，「這個方向我們也會納入一起考慮」，財政部也希望避免國內產業受到損害。

此外，針對中國啤酒反傾銷調查，莊翠雲表示，現正按照規定進程展開調查中，沒有延長 。

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依據現行規定，台灣規定納稅義務人於半年內進口貨物完稅價格2000元以下者，可享免稅優惠限額6次。

財政部考量外界反映小額包裹免稅優惠措施可能會對國內產業造成不公平競爭、或扭曲市場經濟，近日美國加徵中國低價包裹關稅，確實也可能會使中國貨品從台灣違規轉運增加，因此現正研議調整此措施，將繼續蒐集國際趨勢做法，跨部會審慎評估。（編輯：張均懋）1140416