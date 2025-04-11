美增對中關稅 卓榮泰：中國貨恐傾銷台灣將加大管理

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影片來源：中央社

（中央社記者郭建伸台北11日電）美國對台課徵高額對等關稅目前暫緩90天，行政院長卓榮泰今天赴立法院專案報告時指出，因中國對等關稅大幅增加至145%，恐帶動中國更多低價產品傾銷台灣，或利用台灣違規轉運至美國，政府會加大管理力道。

美國日前宣布對台課徵32%對等關稅，美國總統川普9日宣布，高額關稅措施暫緩90天實施，在此期間僅實施10%的對等關稅，但對中國徵收的關稅將即刻提高至125%，以回應中國對美國的報復措施。白宮最新證實，對中國進口商品課徵關稅總稅率實際上已達到145%。

因應關稅衝擊，朝野黨團日前協商決議，11日立法院會上午處理「警察人員人事條例」覆議案，下午則邀行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備詢。

卓榮泰首先在專案報告闡述對等關稅對台灣產業衝擊影響評估，後續則提到政府的5大因應策略。

卓榮泰表示，總統賴清德日前宣布對等關稅的5大因應策略，而首先要透過談判，全力爭取改善對等關稅，政府已成立對美談判小組，將由行政院副院長鄭麗君偕相關部會及專家，把握90天緩衝期，透過談判全力爭取改善，比照美墨加貿易協定，從台美雙方零關稅開始談起。

卓榮泰表示，第二，政府會積極解決台美多年來的非關稅貿易障礙，例如數量限制、檢疫措施、技術性貿易障礙；另一方面，美方長期關切中國產品透過台灣、越南等地低價傾銷、違規轉運及台灣高科技產品出口管制，政府也會減少這些問題。

卓榮泰也強調，因中國對等關稅大幅增加至145%，恐會帶動中國更多低價產品傾銷台灣，或是利用台灣違規轉運至美國，政府會加大管理力道，嚴密監控並積極查緝，確保國家與產業利益。

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卓榮泰指出，第三，針對國內受衝擊影響的產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，政府會提出即時且必要的產業支持計畫，將專注於金融支持、降低行政成本、提升競爭力等面向；第四，面對新國際經貿情勢，須建構中長期發展策略，打造智慧、永續、繁榮的台灣。

卓榮泰指出，第五，政府也會協助台商調整海外生產基地，讓國家經濟發展依循「立足台灣，布局全球，加強美國合作，行銷全世界」的步調；第六，賴總統及他將會帶領團隊展開「產業傾聽之旅」，分頭聆聽百工百業的需求及挑戰，讓政策更加貼近實際，增強企業對政府的信任。（編輯：林家嫻）1140411