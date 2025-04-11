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美對中關稅累計達145% 中國重申一貫立場

2025/4/11 15:18（4/11 15:38 更新）
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美國對中國進口商品課徵關稅總稅率達145%。中國外交部11日重申立場，稱美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。 （中央社檔案照片）
美國對中國進口商品課徵關稅總稅率達145%。中國外交部11日重申立場，稱美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者謝怡璇北京11日電）美國對中國進口商品課徵關稅總稅率達145%。中國外交部今天重申立場，稱如果美方想透過對話談判，就應停止施壓；但若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

中國外交部下午舉行例行記者會，發言人林劍在會中作上述表示。

林劍表示，中方已多次闡述在關稅問題上的嚴正立場，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打、但也不怕打」。

林劍指出，若美國想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓，並強調「任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上」；若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

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林劍強調，中國對美國的霸凌行徑採取反制措施，是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際規則秩序、世界各國的共同利益及維護國際公平正義。面對美國的霸凌、霸道，妥協、退讓沒有出路。

據美媒報導，白宮官員證實，美國目前對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%。（編輯：呂佳蓉）1140411

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