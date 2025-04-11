中國出手反制 12日起對美國商品加徵關稅提升至125%
2025/4/11 16:31（4/11 16:48 更新）
（中央社記者謝怡璇北京11日電）央視新聞報導，中國國務院關稅稅則委員會今天發布公告，自12日起，將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率，由84%提高至125%。公告稱，若美國後續再對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。
根據公告，中國國務院關稅稅則委員會今天調整「關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告」（稅委會公告2025年第5號）規定的加徵關稅稅率，作出上述決定。
公告指出，鑒於在目前關稅水準下，美國輸中商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。（編輯：吳柏緯）1140411
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