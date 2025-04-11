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美國祭出關稅大棒 中國學者：兩個30戰略應對

2025/4/11 12:07（4/11 12:38 更新）
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對於美國祭出關稅大棒，中國學者提出「兩個30戰略」，來填補美國貿易保護主義需求缺口。 （中央社檔案照片）
對於美國祭出關稅大棒，中國學者提出「兩個30戰略」，來填補美國貿易保護主義需求缺口。 （中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）美國對中祭出關稅大棒，造成史無前例的衝擊。中國學者提出「兩個30戰略」，到2030年對非美國家關稅降到零、對國內產業補貼降到零，且國內消費比現在增加30%，來填補美國貿易保護主義需求缺口。

據界面新聞報導，9日中國宏觀經濟論壇的「熱點問題研討會」上，與會專家建議儘快加大財政、貨幣政策力度以擴大內需，增強信心，確保今年GDP增長5%的目標實現。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強建議實施「兩個30戰略」。一是到2030年，將對非美國家（地區）的關稅降到零，對外商直接投資和民營企業投資准入限制降到零，將國內產業補貼降到零；二是到2030年，實現國內消費比當前增加30%，即增加3兆美元，來填補美國貿易保護主義造成的全球需求缺口。

邢自強認為，美國總統川普的關稅已經對美國經濟造成了「永久性的傷痕」，體現在兩個層面。一是企業不敢投資，消費者面臨更高的物價，股市下跌，財富縮水，今年衰退風險大增；二是，面對美國翻雲覆雨、朝秦暮楚的關稅政策和保護主義政策，跨國企業將無所適從，這是更重要的「永久性傷疤」。

他認為，這種情況下，可能會對冷戰之後形成的「美國例外論」、「美國一枝獨秀論」的宏觀邏輯敘事產生重大衝擊。「中國已經對反擊（川普）關稅展現了勇氣…接下來是要有智慧地去對沖和有戰略地去破局。」

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邢自強也表示，要加快推出刺激政策，抓住關鍵機遇期，結合前瞻指引穩定市場信心。「因為當前全球未有之變局和衝擊可以媲美2008年9月雷曼倒閉後出現的全球金融危機的衝擊，所以一定要出手快，畢竟全球金融市場的震盪不等人，中美之間的信心博弈不等人。」

北京大學博雅特聘教授、中國經濟研究中心主任、國家發展研究院教授姚洋表示，川普的關稅政策若繼續下去，可能會讓美國經濟步入衰退，通膨率也會上升。「美國會進入一種滯脹（停滯性通膨）的狀態」。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140411

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