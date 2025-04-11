美中關稅戰開打 中國與多國通話商討經貿合作

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（中央社台北11日電）美中關稅戰開打，中國近日積極與多個國家聯繫，強調加強合作應對美國關稅。據發布，中國商務部長王文濤近日分別已與歐盟執委會、G20輪值主席國與東協輪值主席國的相關執委、部長通話。

白宮證實，美國對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%，此舉令美中關稅戰越演越烈。中國在對美關稅政策上持續採取強硬態度，同時也頻頻與他國通話，共商合作、應對關稅。

據中國商務部官網發布，部長王文濤近日已陸續與歐盟執委會主席歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）、二十國集團（G20）輪值主席國南非的貿工部長派克斯濤（Parks Tau）、東協輪值主席國馬來西亞投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）通話。

王文濤與塞夫柯維奇通話時表示，美國的「對等關稅」嚴重侵犯各國正當利益，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方對此堅決反對，已採取反制措施堅定維護自身權益。

他說，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。「中方願通過磋商談判解決分歧，但如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底」。

王文濤強調，在當前情勢下，中、歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化、便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。

中國商務部在文中稱，雙方同意儘快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題，為企業創造更有利的營商環境，並立即開展電動車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。

與東姑扎夫魯通話時，王文濤則稱，美國的「對等關稅」罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實，嚴重損害包括中國和東協國家在內的各方正當合法權益。

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他表示，中國願與包括東協在內的貿易夥伴一同加強溝通協調，在相互尊重的基礎上，通過平等對話磋商解決各自關切，共同維護多邊貿易體制。

王文濤與派克斯濤通話時，則圍繞應對「對等關稅」、加強雙邊經貿合作，發揮G20、金磚國家等多邊平台作用等問題進行交流。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140411