總統座談 工具機公會提5建言盼拉近關稅差距

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）因應美國對等關稅變數，總統賴清德今天到台中與機械產業代表座談，台灣工具機暨零組件工業同業公會提出5大建言，盼政府掌握美方90天高額對等關稅暫緩期，協助業者拉近與主要競爭國關稅差距。

賴總統在座談中表示，台灣現在在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保國家利益、保護產業未來發展。

工具機公會理事長陳伯佳與多位理監事代表，應邀出席機械產業座談會，並與總統及行政團隊面對面溝通。

工具機公會中午透過新聞稿指出，公會提出5項具體建言，期盼政府掌握美方90天暫緩期，協助業者拉近與主要競爭國關稅差距，並與產業攜手透過數位化強化企業體質及產業競爭力。

公會提出5項建言包括：一、穩定營運金流，放寬紓困條件，呼籲金融機構避免因關稅議題緊縮授信規模或抽銀根，穩定企業現金流，減輕中小企業營運壓力。

二、建議政府設立跨部會專責應變小組，整合資源並簡化流程加速因應，協助業者處理物流調度、融資週轉、關務障礙等問題，並在高額對等關稅暫緩期間協調國籍航商加開赴美航班，降低出口遞延風險。

三、公會建議國營事業優先採用國產工具機設備，並鼓勵國內業者投資自動化、智慧製造設備，擴大內需市場，以產業規範與數位技術強化產業供應鏈韌性。

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四、推動人才轉型，強化長期升級基礎，公會建議政府擴大中小企業人力養成的再培訓資源，涵蓋綠色製造、數位轉型與AI應用等重點技能。

五、建立出口預警與風險監測系統，公會建議政府建置產業導向的出口預警平台，整合全球經貿情報、通關政策變化與物流成本動態，協助業者超前部署、及早應變。（編輯：張均懋）1140411