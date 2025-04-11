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民進黨：離島條例修法涉幫中國洗產地 請國民黨撤案

2025/4/11 12:10
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（中央社記者溫貴香台北11日電）民進黨今天表示，在政府全力因應美國對等關稅之際，國民黨所提「離島建設條例」修正草案卻可能淪為中國洗產地的幫兇，請國民黨撤案，不要讓中國有利用台灣的機會，回頭是岸。

美國總統川普宣布，高額對等關稅措施暫緩90天實施，不過對中國關稅提高至145%。

民進黨發言人吳崢、立委林楚茵上午舉行「因應關稅走對的路！國民黨別幫中國洗產地！」記者會。林楚茵表示，這段時間，國民黨聲稱要共赴國難，但「魔鬼藏在細節中」，國民黨所稱的「國」是中國、不是台灣。

她說，國民黨立委陳玉珍與陳雪生等人提出「離島建設條例」增訂第18條之1條文草案，大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務，進出離島自由貿易示範區。說明欄第7點載明，就是為了便利大陸地區人民等，這就是幫中國開後門、洗產地的條款。

她說，正當政府全面應對美國的對等關稅，國民黨卻下了好可怕的一大盤棋。這項修法草案去年10月送進立法院，11月經過經濟委員會詢答，國民黨說這只是詢答，尚未審具體條文，但請注意，去年一整年，國民黨用了多少次逕付二讀、抽出表決，再利用週二、週五院會，趁著大家不注意，利用1分鐘表決通過。

林楚茵表示，危機就在眼前，若國民黨利用院會將離島建設條例修正草案抽出表決，台灣的離島將成為中國洗產地的後門，請問「美國對台實施對等關稅還可以降到10%嗎？還可以透過談判爭取最有利的經濟發展嗎？」，請國民黨回頭是岸，趕快撤案。

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吳崢也說，現在關稅10%、90天只是寬限期，這段期間是各國政府全力向美國交涉，並展現願意排除貿易障礙的具體行動，以爭取有利條件。若未採取積極行動，90天之後，非但得不到繼續的寬延，更可能迎來嚴重的報復性關稅，就像中國迎來總稅率145%。

他呼籲，國民黨最實際的行動就是撤掉這項可能淪為中國洗產地幫兇的「離島建設條例」修正草案，不要讓中國有利用台灣的機會，讓台灣人民的荷包被中國佔便宜。（編輯：萬淑彰）1140411

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