美國對等關稅衝擊 機械業：憂成最後一根稻草

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（中央社記者蘇木春、吳哲豪台中11日電）總統賴清德今天到台中與機械器具業者座談，會中產業界抱怨，過去與美方的關稅是差不多的，且因台灣進口非常多半導體設備，美國是順差的，憂心衝擊是機械產業最後一根稻草。

座談會今天上午在經濟部產業園區管理局產業園區環境保護中心，包括總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝與台灣機械工業同業公會理事長莊大立等產業代表皆出席。

莊大立會中致詞時表示，台灣的機械產業因為進口非常多半導體設備，美國是順差的，且與美方原先的關稅，雙方是差不多的，機械產業不怕競爭，但美國對等關稅公布後，發現對手韓國、日本、歐盟的關稅較低，台灣卻面臨這樣的待遇，他要特別向總統抱怨。

莊大立說，這次衝擊很怕是對機械產業最後一根稻草，經過這麼多年的不景氣，且不公平的競爭，經營得非常辛苦。美國對等關稅會影響全世界，台灣也銷很多機器到東南亞、中國，其他國家也會銷售產品到美國，受影響後就會影響對台灣的機器採購。

針對洗產地問題，莊大立說，機械公會很樂意為政府做把關監督工作，相信其他業界都會協助，成為美國再工業化的好夥伴，台灣機械業絕對可以做得到。

莊大立指出，國外很多工具機產業在台設廠，不是為了台灣的市場，因為台灣有完整的供應鍊，讓產品銷售到全世界，產業界需要政府幫助外，也很樂意協助美國成為再工業化的好夥伴。

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台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳接受媒體聯訪時表示，因應對等關稅衝擊，工具機生態系非常有韌性，供應鏈在疫情期間練就一身功夫，但希望未來在貨運部分政府能夠協助，對業者出口來說會是很大的幫助。

因應美國實施對等關稅，賴總統會中致詞時表示，台灣現在在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保國家的利益、保護產業未來發展。（編輯：張銘坤）1140411