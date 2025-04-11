行政院因應關稅支持方案 勞團籲落實補貼不裁員

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）因應美國總統川普關稅政策，行政院祭出新台幣880億元的支持方案，勞團今天赴行政院呼籲，要求支持方案應落實「補助補貼不裁員」，才能真正達到穩定就業市場目標。

因應美國關稅新政，行政院會昨天通過880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，預計透過外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等多項措施，協助受衝擊的工業、農業及其他產業，申請辦法14日公布。

勞工團體尊嚴勞動修法聯盟今天到行政院召開記者會，訴求支持產業方案應落實「補助補貼不裁員」原則。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，政府各項施政措施，應要能夠真正達到穩定就業市場目標，政府資源也應投注在真正有心在台灣永續經營且願意繼續照顧本地就業者的企業為補助對象。

何政家認為，無論是財政部、經濟部對企業補助措施都應強化政府內部勾稽機制，由勞動部協助查核，若受補助的企業後續出現資遣裁員、違法無薪假等事實，補助機關應收回相關補助補貼，以免資源遭到不肖廠商濫用。

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何政家也呼籲，勞動部應儘速召開僱用安定措施諮詢會議，並啟動勞工紓困貸款，讓遭受此波關稅衝擊的廣大勞工能有所救急，勞動部也應該主動掌握廠商名單，積極確認是否有需要就業安定措施的協助，避免發生違法無薪假或員工遭強制排定特休等違法情況。

為了爭取增加國定假日及提高勞退新制保障，尊嚴勞動修法聯盟原訂今天展開絕食行動，尊嚴勞動修法聯盟召集人洪秀龍說，受到日前國會紛擾衝突及川普宣布對等關稅等事件，決議先暫緩絕食行動，但這兩訴求仍是全國勞工長期且非常關注議題，待整體局勢明朗，立法院正常運作後，朝野應共同推動增加國定假日立法，以及勞退新制提撥提高修法，以保障基層勞工。（編輯：陳政偉）1140411