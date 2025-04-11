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因應美國對等關稅 總統：台灣在第一批談判名單內[影]

2025/4/11 11:40（4/11 12:16 更新）
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因應美國實施對等關稅，總統賴清德（圖）11日到台中與機械器具業者座談。中央社記者蘇木春攝 114年4月11日
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總統賴清德11日到台中與機械器具業者座談時表示，台灣現在在與美國對等關稅第一批談判名單內。（影片來源：中央社）

（中央社記者蘇木春、吳哲豪台中11日電）因應美國實施對等關稅，總統賴清德今天到台中與機械器具業者座談，他表示，台灣現在在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保國家的利益、保護產業未來發展。

座談會今天上午在經濟部產業園區管理局產業園區環境保護中心，包括總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長龔明鑫與在台灣機械工業同業公會理事長莊大立等產業代表皆出席，賴總統致詞後，與產業代表閉門會議。

賴總統會中致詞時表示，美國總統川普當選後，多次提出要向全世界課對等關稅，不只總統府，各部會都關注情勢轉變也做好準備，在川普發布對等關稅後，隔日行政院長卓榮泰就率領行政團隊提出對產業的支持計畫。

賴總統說，他5日起開始在官邸，與產業界展開座談，接著對外提出完整的對策。希望藉由這次機會談判，台灣與美國完成過去多年來，希望與美方加強的經貿合作。

面對洗產地的問題，賴總統提到，美國對很多國家要求處理洗產地問題，這也是這次與美方的談判方向，從台美雙方貿易協定談起，並就採購、投資以及排除美方要求的關稅障礙，並做好洗產地的管制。

賴總統說，政府對產業的支持計畫發布後，也立即送到美國政府，美方也已經將台灣的對等關稅，從32%下降至10%，台灣現在也在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保國家的利益、保護產業未來發展。

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賴總統指出，政府不只發表對美國的談判方向，也提出照顧產業的政策，台灣要繼續發展、經濟一定要繼續轉型進步，台灣經歷過2次能源危機、金融風暴與疫情，不只度過難關，還讓產業體質提升，台灣精神就是繼續堅持。

賴總統表示，美國關稅問題要嚴肅面對，希望大家團結、朝野支持，相信一定可以度過難關。經濟一定要升級，未來是全民智慧化的時代，要如何利用人工智慧，讓各行各業都升級轉型、更具競爭力，未來要立足台灣、布局全球、加強美國，產品行銷全世界。（編輯：張銘坤）1140411

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因應美國實施對等關稅，總統賴清德11日上午到經濟部產業園區管理局產業園區環境保護中心，與機械器具業者座談，許多台中在地產業代表皆出席。中央社記者蘇木春攝 114年4月11日
因應美國實施對等關稅，總統賴清德11日上午到經濟部產業園區管理局產業園區環境保護中心，與機械器具業者座談，許多台中在地產業代表皆出席。中央社記者蘇木春攝 114年4月11日
因應美國實施對等關稅，總統賴清德（圖）11日到台中與機械器具業者座談，他表示，台灣現在在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判。中央社記者蘇木春攝 114年4月11日
因應美國實施對等關稅，總統賴清德（圖）11日到台中與機械器具業者座談，他表示，台灣現在在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判。中央社記者蘇木春攝 114年4月11日
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