卓榮泰：對等關稅不單對台灣 是全世界空前變局

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（中央社記者林敬殷台北11日電）美國宣布實施對等關稅，先前對台灣開徵32%關稅，遭在野黨質疑台美關係觸礁。行政院長卓榮泰今天表示，並非如此，基於地緣政治、經濟安全的需要，台美關係近年持續發展。此次對等關稅對台灣來說，是空前的變局，但不單單發生在台灣，而是全世界。

立法院下午邀請卓榮泰就美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢。

影片來源：中央社

民進黨立委吳思瑤質詢表示，美國向全球祭出對等關稅，是否等同台美關係觸礁。卓榮泰說，他認為並非如此。台美關係近年來持續發展，基於地緣政治的需要，基於經濟安全的需要，美國這次對等關稅，是為了解決貿易赤字，減少貿易逆差，透過排除非關稅貿易障礙，及讓美國再工業化等多項目的。而且，美國對所有國家是「一套公式、一個計算、一個標準、一個結果。」

吳思瑤追問，這場對等關稅大戰是國難嗎。卓榮泰表示，這2個字當然沈重，但是對國家來講，也是空前的變局，這個變局不是單單發生在台灣，而是全世界的。就像這一週的股市，無一倖免，全球變化，台灣也跟著變化，全球都在面對對等關稅，政府認為台灣應該受到合理對待。

吳思瑤進一步提到國民黨主席朱立倫昨天與國民黨執政縣市長開會，並提出4大聲明，包括紓困預算擴大規模到新台幣2000億元、發放現金1萬元、陸客來台及召開國是會議，「這樣的做法有效嗎？合理嗎？」

卓榮泰說，若是對的，願意共同來討論，但是，國家的財政跟人民的需求，還是要放在第一位。

對於特別條例及特別預算的時間表。卓榮泰表示，對等關稅還沒有宣布暫緩90天前，昨天行政院會已討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，原計劃在下週院會通過特別條例，但觀察這幾天還在變化，是不是可以多一週思考外界的變化，讓特別條例內容做得更好。

吳思瑤又問，在野黨主張把先前砍掉的114年中央政府總預算當紓困的錢，「可以讓砍掉的預算，重新被支用、挪用嗎？」

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卓榮泰說，審查預算是非常神聖及嚴謹的問題，審查預算所刪除的預算，並不是從左邊口袋放到右邊口袋，如果可以這樣做，就可以挪到其他去使用，預算法不是這樣的。

至於特別條例的財源，卓榮泰表示，一個是歲計賸餘，一個是舉債，政府會以合法的方式籌措預算。（編輯：萬淑彰）1140411