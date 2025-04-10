朱立倫與縣市長討論關稅衝擊 籲總統召開國是會議

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（中央社記者劉冠廷、王承中台北10日電）因應美國關稅衝擊，國民黨主席朱立倫今天召集藍營縣市長會商，提出4項聯合對策，包括紓困優先，預算擴大規模到新台幣2000億元；擴大內需，觀光先行，產業升級；啟動國際談判，拓展多元市場；以及中央與地方攜手面對挑戰，籲請總統賴清德召開國是會議。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅即刻提高至125%。

朱立倫今天晚間與藍營縣市首長包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚等人，在國民黨智庫舉行「縣市長聯合對策會議」。

會後朱立倫與藍營縣市長共同召開記者會，提出「4項聯合對策」聲明，朱立倫表示，第1項為紓困優先，預算擴大規模到2000億元；紓困方案盡速啟動，包含補貼、租稅優惠、避免銀行抽銀根、延展還款等；以及擴大國安基金規模，增強資本市場韌性。

朱立倫指出，第2項對策是擴大內需，觀光先行，產業升級，內容包括還錢於民，每人發放現金1萬元，用以提振內需；開放國際觀光客1個月免簽證，開放陸客來台觀光，促進地方消費；加強基礎建設，解決電力供應等五缺問題；推動第3次進口替代，自行研發關鍵技術及推動數位基礎建設。

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朱立倫接著指出，聯合對策第3項是啟動國際談判，拓展多元市場，包括啟動赴美談判，組成赴美採購團，團員應包含中央、地方代表以及企業人士；對關鍵技術、策略性產業，訂定根留台灣方案及相關投資審查機制；拓展多元市場，應儘速加入區域經濟組織，與其他國家簽訂FTA，為產業出口爭取最大利益等。

朱立倫說，聯合對策第4項為中央與地方攜手面對挑戰，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗。籲請賴總統召開國是會議，邀請朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。（編輯：蘇龍麒、楊蘭軒）1140410