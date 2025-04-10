美國關稅衝擊 藍四都首長呼籲各方團結凝聚共識

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北10日電）因應美國關稅衝擊，國民黨主席朱立倫今天召集藍營執政縣市長會商，除提出4項聯合對策外，包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等人，也都呼籲各方應團結、集思廣益形成共識，才能度過難關。

因應美國關稅衝擊，國民黨主席朱立倫今天召集藍營執政縣市長會商，提出4項聯合對策，包括紓困優先，預算擴大規模到新台幣2000億元；擴大內需，觀光先行，產業升級；啟動國際談判，拓展多元市場；以及中央與地方攜手面對挑戰，籲請總統賴清德召開國是會議，共商對策。

與會的台北市長蔣萬安在會後受訪表示，今天最重要的共識，就是對於這次在美國高關稅政策下，受創產業、勞工的紓困經費要提高到2000億元。呼籲中央政府、銀行不應該在此刻雨天收傘，抽銀根，勞工紓困必須及時到位，國民黨堅定跟受創企業與勞工站在一起。

新北市長侯友宜指出，面對這場經濟最嚴峻的衝擊，大家就是共同面對、團結在一起。今天國民黨提出這個聲明，就是希望大家集思廣益，照顧受到衝擊的產業，大家齊心齊力，不斷調整步伐解決問題，讓台灣度過這場最大的經濟挑戰。

台中市長盧秀燕表示，台灣是大家的台灣，當國家發生重大危機，要立刻集思廣益，救國家、救產業，照顧人民，化解危機，謝謝共同的聲明當中納入地方的聲音，大家一起加油。

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桃園市長張善政表示，每縣市的產業特性都不同，端出來的方案要涵蓋各產業的特性，照顧每個縣市的產業，而這一份聲明的內容相當完整，將來如果能夠落實執行，對全台各縣市都有相當大的幫助。

基隆市長謝國樑指出，談判就是朝野要有共識，如果執政黨、行政院跟美方談判後回到國內，朝野無法達成共識，先前的談判會付之一炬，所以他呼籲朝野一定要團結，不分黨派，形成真正的國家共識，再來跟美方談判，度過困難。（編輯：蘇龍麒）1140410