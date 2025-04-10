美關稅暫緩實施 侯友宜：關鍵90天爭取轉圜空間

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市長侯友宜今天出席行政院會，反映產業對美國高額對等關稅的憂慮；至於對等關稅暫緩實施，他表示，90天是完善應變措施的關鍵時刻，中央與地方應合作為產業爭取轉圜空間。

市府今天中午發布新聞表示，針對美國關稅暫緩實施，侯友宜上午在行政院會中，將產業界憂慮和地方具體建議反映給中央。侯友宜強調，「兩隻大象不論打架、跳舞，我們都要很小心」。

新聞稿指出，侯友宜表示，新北是台灣電子零組件、資通訊設備產業重鎮，許多龍頭企業都位於新北轄內，近日市府已密集與產業代表溝通彙整意見。

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市府說，侯友宜在行政院會向中央反映3點建議：一、盼政府儘速提出短、中、長期的應變策略，可彈性調整、滾動檢討，並提供實務資訊即時提供企業及早因應。二、中央應正視產業經營環境的結構性問題，包括能源穩定供應、租稅制度、勞動法規等，提升產業整體韌性與國際競爭力。三、對美談判過程，應同步考量國內農牧業的衝擊與保護。

侯友宜說，「經濟就是民眾的生計」，國際政經情勢隨時在變，盼中央在對美談判過程中，採納地方政府及第一線產業的建議；新北也會持續整合產官學意見、協助企業在變動的海嘯中站穩腳步、共渡難關。（編輯：吳素柔）1140410