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美增中國關稅至125% 卓榮泰指示協助台商

2025/4/10 14:30（4/10 14:35 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北10日電）美國總統川普今天宣布，對中國課徵關稅增至125%，以回應其對美的報復行動。行政院長卓榮泰今天指示必要時協助在中國台商；經濟部則表示，將研議台商回台方案是否加強辦理。

美國宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅，不過中國稅率增至125%。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指示，台灣仍有多數台商在中國投資，部會應了解中國台商需求，必要時給予協助。

媒體詢問，該如何具體協助在中國的台商，經濟部次長賴建信在院會記者會表示，2020年之前，常設在中國大陸的工作人口約有百萬人，但因疫情緣故、台商回流、生產基地轉型與布局世界等陸續減少中。

賴建信說，過去推動投資台灣三大方案成效良好，以台商回台投資而言，截至今年3月底，金額已超過新台幣1.4兆元左右，且數量一直在增加之中，經濟部也研議相關補助措施繼續加強辦理。

媒體追問，經濟部先前因應美國高額關稅，規劃引導已在美國投資的業者以代工方式支援國內品牌廠商，並促成民間成立大型貿易商，整合訂單後分配予中小微企業，是否持續進行。賴建信表示，相關措施會以「立足台灣」為基礎，然後「布局全球、加強美國」，同時也尊重個別廠商全球布局規劃。

賴建信也指出，經濟部已盤點在美國的廠商投資時是否遭遇生產、銷售、人力資源、研發、財務等各項問題，並預計在捷克和日本之後，在美國設立投資貿易服務中心，提供台商了解美國法遵等。

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至於台灣除了關稅因應外，是否會處理美方關切的非關稅貿易障礙，賴建信表示，政府長期致力於消除非關稅貿易障礙，經濟部若收到各國政府反應意見以及廠商困難等，也都有回報至財政部共同研討。

此外，媒體報導，卓榮泰本週末預計出席民進黨舉辦的「人民是頭家」下鄉宣講。李慧芝表示，因應對等關稅衝擊，卓榮泰展開產業之旅且會持續進行，今天在桃園，12日會至彰化、13日則在高雄，至於宣講部分是由主辦單位邀請，且宣講內容都是講國家政策、政府規劃，加以近日對等關稅如何因應也須向全民報告。（編輯：翟思嘉）1140410

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