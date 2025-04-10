川普：各國對等關稅降至10%為期90天 中國稅率增至125%

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓9日專電）美國總統川普對多國祭出的對等關稅今天凌晨開始實施，但他下午宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，由於中國對全球市場表現出缺乏尊重的樣子，他決定把美國對中國徵收的關稅提高至125%，立即生效。

在此之前，川普為報復中國針對美國對等關稅採取報復措施，昨天決定對中國進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率達104%。

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同時，川普今天在貼文中表示，有鑑於目前已有超過75國聯絡美國商務部、財政部和美國貿易代表署（USTR）等部門，希望針對貿易、貿易壁壘、關稅、匯率操縱及非關稅壁壘等議題進行談判，且未以任何形式對美國採取報復行動。因此，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，同樣立即生效。

川普2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。其中，對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效；對等關稅訂於9日生效，其中台灣的稅率為32%。（編輯：陳正健）1140410