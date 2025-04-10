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川普從強力拒絕踩剎車到臨時暫緩關稅 政策轉向脈絡一次看

2025/4/10 12:49（4/10 13:27 更新）
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美國總統川普（中）9日宣布暫緩關稅。（圖取自x.com/howardlutnick）
美國總統川普（中）9日宣布暫緩關稅。（圖取自x.com/howardlutnick）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普的全面性對等關稅措施暫時落幕，但這一步走得並不轟轟烈烈，僅全憑川普和兩位幕僚的一篇社群媒體貼文。

川普今天宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

川普這項決定，讓他本月2日宣布「解放日」關稅措施以來在全球造成的恐慌一週暫時落幕。

他先前一再否認會考慮在關稅措施上踩煞車，但就在股市準備另一個慘烈交易日之際，出現了他政策轉向的第一個跡象。

他9日上午9時33分在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，呼籲美國民眾「保持冷靜！」（BE COOL!），接著寫出，這是「買進的大好時機！！！」（GREAT TIME TO BUY!!!）。

似乎沒有多少人把川普的話聽進去，接著，風暴開始掃進通常被視為避險天堂的美債市場。

不過，78歲共和黨籍的川普後來承認，他是9日「一早」才做出暫緩實施關稅的決定。

法新社指出，川普這位撰有「交易的藝術」（The Art of the Deal）一書的作者，向來非以謙虛見長，但今天在回答暫緩實施關稅的相關問題時，似乎陷入長考。

他在白宮橢圓形辦公室簽署一批行政命令時告訴媒體說：「過去幾天，我都在思考這件事。」

川普說，他今天一早與財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）舉行會談。「大概是今天早上湊齊的」，他還說，「我們手邊沒有律師，我們按照內心所想的寫下來，對吧？是發自內心之文，我同時認為這文筆很好」。

法新社報導，成果就是美東時間下午1時18分在「真實社群」發布的一篇長文，說川普已「授權暫緩實施（關稅）90天」，只有中國將受到甚至更高的125%關稅懲罰。

川普政府堅稱這全是遠大策略的一部分，拜這項策略之賜，現有75國依川普要求前來斡旋降低美國的貿易逆差。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）事後向媒體表示，「各位當中顯然有許多人沒注意到這起交易的藝術」。

盧特尼克也上傳貼文，說他和貝森特坐在總統身邊，看著川普「寫出他總統任期以來最不同凡響的一篇真實（社群）貼文」。

白宮在社群平台上傳照片，可看到川普坐在白宮橢圓形辦公室的「堅毅書桌」（Resolute desk）後，桌上擺了一支手機，貝森特、盧特尼克則站在兩側。

白宮同時上傳一則川普2014年的貼文，這篇舊文寫著：「交易是我拿手的藝術。有人畫得一手好畫，或寫得一手好詩，而我喜歡打交道，且偏好做大的交易。」

川普今天宣布政策轉向後告訴記者說，「我想民眾有點反應過度，他們開始有點吵鬧（yippy）」。

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儘管川普之前曾言之鑿鑿說政策絕不會變，但他今天告訴記者說，「人必須要有彈性」。

路透社報導，川普1月重返白宮以來即一再揚言對貿易夥伴們發動一系列懲罰措施，但又在最後關頭撤銷部分措施。這種不連貫的做法，不僅讓世界各國領袖百思不解，也讓企業主管宛如驚弓之鳥，讓人難以預測市場環境。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140410

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