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川普下令取消蓮蓬頭水壓限制：讓淋浴再次偉大

2025/4/10 21:45（4/10 22:28 更新）
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美國總統川普9日簽署行政命令，取消對蓮蓬頭的水壓限制。（路透社）
美國總統川普9日簽署行政命令，取消對蓮蓬頭的水壓限制。（路透社）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，取消對蓮蓬頭的水壓限制。白宮表示，此舉將「讓美國的淋浴再次偉大」。

法新社報導，長期以來川普一直抱怨美國浴室水壓不足，他將此歸咎於聯邦節水法規。

川普今天在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時表示，「就我而言，我喜歡洗個舒服的澡，照顧好我美麗的秀髮。」

他還說，由於浴室水壓過小，「我得在蓮蓬頭下站個15分鐘才會濕透。水是一滴一滴地流出來，真荒謬。」

這項行政命令指示能源部廢除蓮蓬頭流量不得超過每分鐘2.5加侖的「激進」綠色法規。

白宮指出，這項行政命令「讓美國人擺脫害基本家庭用品變成官僚主義噩夢的過度監管」，終結前總統歐巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）時期的「淋浴戰爭」。

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川普自從首個總統任期以來，一直致力解除針對蓮蓬頭、馬桶、洗碗機和其他家用電器水壓標準的限制。

2020年，川普還曾在白宮外說：「我的頭髮…我的頭髮必須保持完美、完美無瑕。」（譯者：施施/核稿：何宏儒）1140410

#川普
#白宮
#川普新政
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