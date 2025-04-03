關稅政策不得民心 川普支持率43%創回鍋以來新低

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，美國總統川普支持率跌至43%，為他重返白宮以來最低，主因是美國人不滿他的關稅舉措，以及政府處理葉門軍事行動相關資訊的方式。

這份今天結束的3天民調顯示，對川普作為總統表現的支持率，比3月21日至23日的民調下滑2個百分點，更比他1月20日上任不久後的47%支持率低了4個百分點。

川普2017年1月上任後不久取得第一任期的最高支持率49%。他第一任期最低支持率是在2017年12月的33%，但整體而言，他的支持率仍高於第一任期大部分時間的支持率。

民主黨籍的拜登在去年11月總統大選前的支持率最低，為35%。

受訪者對川普的經濟表現打了低分，37%認可他的表現，30%認可他在解決高生活成本問題上的努力。

大約一半的受訪者（52%）認為，川普今天宣布新關稅，其中調高汽車和汽車零件關稅的部分，會傷害他們身邊的人；大約相同比例的受訪者表示，提高關稅弊大於利；大約1/3（主要來自川普所屬的共和黨）不認同關稅會損害美國利益的說法。

川普上任以來大幅推翻前朝政策，除了開除近20萬名聯邦工作人員，還顛覆美國長期以來的外交規範。他的關稅政策嚇壞投資人，導致股市拋售，因為大家擔心這些政策可能引發經濟衰退。

受訪者還指責川普政府處理軍事機密的方式。先前有消息指出，政府高層在加密通訊軟體Signal討論攻擊葉門武裝分子的計畫，還在無意中與一名記者分享。

約74%受訪者（包括91%民主黨人和55%共和黨人）表示，以這種方式討論攻擊計畫十分輕率，22%說這是無傷大雅的疏忽，另有70%認為川普應對此事負責。

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這項調查只有34%受訪者認可川普處理外交政策的方式，低於3月21日至23日路透社/益普索調查的37%。約48%受訪者認同川普處理移民的方式。

這份最新的全國民調線上訪問1486名美國成年人，誤差範圍約3個百分點。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140403