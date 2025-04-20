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關稅、通膨引不滿情緒 川普經濟議題支持率寫新低

2025/4/20 08:44
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（中央社記者張欣瑜舊金山19日專電）美國財經媒體CNBC今天公布全美經濟調查，調查發現，49%的受訪者反對川普的全面性徵收關稅政策、僅35%的人支持，另外，高達60%的受訪者不贊成他處理通膨的方式。川普在經濟議題的整體支持率寫下新低。

美國總統川普（Donald Trump）在民眾期盼經濟改善的氛圍中上任，3個月後，民眾情緒出現變化。據CNBC今天公布的全國性經濟民調，受訪者對川普在處理關稅、通膨、及政府支出上的不滿情緒升溫，導致他在經濟議題上的支持率寫下任內新低。

這項在4月9日至13日之間，對1000名美國人進行的調查顯示，川普第二任期為美國帶來的經濟樂觀情緒已經消失，越來越多受訪者認為經濟將會惡化，對股市的看法也明顯轉趨悲觀。

在整體經濟議題上，川普的支持率為43%、不支持率達55%，這是CNBC在川普任期內針對經濟議題所做的民調當中，首次出現不支持人數超過支持人數的情形。

分析不同政黨選民，川普依舊獲得共和黨人穩固支持。民主黨人對他處理經濟的看法則變得更加負面，淨支持度為負90個百分點。獨立選民對其經濟政策的信任也降低。助川普勝選的關鍵藍領工人選民，儘管仍肯定川普表現，但不支持率也有所增加。

目前，川普僅說服了基本盤相信他的經濟政策對國家有利；根據調查，49%的受訪者認為未來1年經濟情況會變得更糟，這是自2023年以來最悲觀的結果。當中，76%共和黨人認為經濟會好轉，83%的民主黨人和54%的獨立選民則認為經濟將會變得更糟。

對川普經濟政策持負面看法的人當中，有40%的受訪者認為其政策已經對經濟造成傷害。

另外，川普在某些關鍵議題上也失去了部分共和黨人的信任，像是關稅和通膨問題。

根據調查，49%的受訪者反對全面性徵收關稅，僅有35%表示支持，而多數人認為關稅對美國勞工、通膨問題、及整體經濟來說是不利的。川普在處理通膨問題上的支持度是所有議題當中表現最差的一項，有60%的受訪者表示不支持，僅37%表示支持。

甚至有57%的受訪者認為美國即將陷入、或已經正在經歷經濟衰退。相較之下，2024年3月時僅有40%的受訪者抱持這樣的看法。

民眾對川普在聯邦政府支出與外交政策方面的處理方式也出現不滿。在聯邦政府支出上，51%的受訪者不支持，45%支持；在外交政策方面，有53%的受訪者不支持，42%支持。

受訪者對股市的看法也比過去2年都更加負面；53%的受訪者認為現在不是投資的好時機，僅38%的受訪者認為現在適合投資，這與川普當選時的股市樂觀情緒形成強烈對比。

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諸多議題當中，川普在移民政策上的表現最佳，53%的受訪者支持他處理美墨邊境的方式，41%反對；在遣返非法移民的政策上，52%的受訪者表達支持、45%的受訪者反對。

不過，儘管更多民眾不滿意川普處理經濟議題的方式，民主黨在選民支持度上似乎也並未有顯著成長。當被問到對國會控制權的偏好時，48%的受訪者表示支持民主黨掌控國會，46%則支持共和黨掌控，這與CNBC在2022年3月所做民調相比，幾乎沒有變化。（編輯：田瑞華）1140420

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