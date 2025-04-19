關稅急轉彎 華爾街日報：2官員趁強硬派納瓦洛不在 說服川普暫緩

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（中央社記者廖漢原紐約18日專電）「華爾街日報」報導，財政部長貝森特與商務部長盧特尼克，是美國總統川普決定暫緩執行部分關稅的關鍵人物。兩人趁著立場強硬的貿易顧問納瓦洛不在川普身旁時，迅速建言與公布決定，過程可以看出當前白宮決策的快速變化。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普（Donald Trump）宣布課徵高關稅後，全球金融市場失控，4月9日，財政部長貝森特（Scott Bessent）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）希望川普暫緩執行，但經常在白宮走動、支持高關稅的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）是強烈反對者。

自川普「解放日」記者會後，納瓦洛固定在白宮橢圓辦公室出入，貝森特與盧特尼克趁納瓦洛在白宮另一處與國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）談話時，在未事前安排下，快速前往橢圓辦公室向川普建議暫緩執行部分關稅。兩人都清楚這是短暫的關鍵時刻。

貝森特與盧特尼克成功說服川普暫時收回成命，並建議馬上宣布以穩定市場。在川普於社媒貼文暫緩部分關稅後，貝森特與白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨即在白宮記者的攝影機前宣布決定，納瓦洛對此感到驚訝。

一名瞭解事態人士說：「我們需要所有人依相同樂譜開口。」

美國股市在2日部分關稅開始生效後大幅震盪，隔週更嚴重問題浮現，股災避風港美國公債也出現拋售。川普9日稍早還推文「保持冷靜」，宣布暫緩決定後美股大幅反彈，債市也趨穩定。他稍後解釋由於金融市場過度反應，債市也出現警訊，所以做出決定。

納瓦洛回應報導指出，許多匿名來源的雜音有意分化與傷害川普經貿團隊。

貝森特與盧特尼克聯手改變川普意志，顯示當前白宮的高速變化。許多官員對經貿事務有看法與策略，但納瓦洛在川普首任期間任職，熟悉白宮運作，去年還因此被監禁。川普曾說納瓦洛是為他坐牢，如今是川普世界重要的一份子。

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75歲的納瓦洛屬對中鷹派，著有「致命中國」（Death by China），書中有不少川普的觀點，在首任期間雖未獲重用，但川普長期偏好他的經濟論點，兩人都是貿易政策的極簡主義者，主張劇烈改變。

納瓦洛強硬對中觀點吸引大批川普支持者，當中也有不少反華爾街菁英者，但在華爾街高層與企業領袖眼中屬非主流人士。（編輯：陳慧萍）1140419