華郵：馬斯克直接呼籲川普撤銷關稅 但沒有成功

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天引述兩名知情人士所言報導，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上週末直接呼籲美國總統川普撤銷關稅，但沒有成功。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），針對川普（Donald Trump）的激進關稅計畫，馬斯克上週末在社群媒體接連發文，批評一名主要的白宮顧問，並且越過這名顧問親自向川普提出呼籲。

兩位不具名知情人士證實，馬斯克試圖干預，但迄今沒有成功。據報導，這次交談標誌著川普與馬斯克間最引人注目的分歧。

在馬斯克領導的新設單位「政府效率部」（DOGE）引發反彈之際，特斯拉（Tesla）季度銷售額大幅下滑。截至今天收盤，特斯拉股價為每股233.29美元，自今年以來已下跌42%。

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馬斯克上週末曾透過視訊方式，對在義大利佛羅倫斯舉行的右翼政黨聯盟黨（League Party）代表大會發表演說。他表示，他希望美國和歐洲最終達成「零關稅」協議，以建立大西洋自由貿易區。

馬斯克先前指出，川普的車輛關稅對特斯拉影響「重大」。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140408