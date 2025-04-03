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美媒：川普告訴核心圈 馬斯克很快就會卸下政府職務

2025/4/3 00:39
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國政治新聞媒體Politico今天報導，親近總統川普的3名人士指稱，川普已告訴他的核心圈子，包括內閣成員，他的盟友馬斯克未來幾週內將卸下政府職務。

路透社報導，川普（Donald Trump）先前賦予馬斯克（Elon Musk）任務，以特別政府人員身分領導政府效率部（DOGE），刪減政府開支及關閉多個機構。

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Politico報導，根據3位匿名知情人士，川普仍對馬斯克和他的政府效率部計畫感到滿意，但川普與馬斯克最近幾天已同意，馬斯克很快就會重回他的事業。

路透社無法立即聯繫到白宮代表及政府效率部，以確認上述報導是否屬實。（譯者：陳正健）1140403

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