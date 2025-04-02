加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

特斯拉首季交車量低於預期 股價一度挫逾6%

2025/4/2 23:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉今天公布，首季交車量較去年同期銳減13%。除因工廠升級影響生產，特斯拉也面臨執行長馬斯克為美國總統川普政府效力所帶來的衝擊。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）今年第一季交車33萬6681輛，未達分析師預期。

特斯拉並指出，公司在為Model Y車型加速升級生產線的同時，「損失了數週的生產」。

在傳出交車量跌幅超出預期的消息後，特斯拉股價一度下跌逾6%，隨後收復部分失土。

汽車銷售疲軟令外界對於馬斯克繼續管理特斯拉產生更多質疑。

google news透過 Google News追蹤中央社

這位億萬富豪協助川普（Donald Trump）政府策劃裁員，削減數以千計的美國聯邦政府職位，特斯拉隨之淪為消費者抵制和蓄意破壞的目標。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）知名科技分析師艾夫斯（Dan Ives）長年深信特斯拉的成長潛力，他形容上述數據「從各種指標來看都是災難」。（譯者：楊昭彥）1140402

特斯拉
斯特蘭蒂斯：2025繼續從特斯拉碳排池買碳權反馬斯克浪潮蔓延 法國停車場特斯拉充電樁遭殃
川普
人權組織：川普言論成多國「武器」用來打壓NGO與媒體川普對等關稅計畫加劇海運混亂風險 業者憂心忡忡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：