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馬斯克：盼建立跨大西洋零關稅自由貿易區

2025/4/6 02:31
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（中央社羅馬5日綜合外電報導）美國總統川普對各國銷美產品課徵的10%關稅今天生效。川普的顧問、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表示，他希望美國和歐洲最終達成「零關稅」協議，以建立跨大西洋自由貿易區。

法新社報導，本週稍早，川普的全面關稅措施導致全球股市暴跌，此舉讓盟友深感憂慮，也增加其他國家採取報復性關稅措施的可能性。

馬斯克今天透過視訊方式，在義大利佛羅倫斯舉行的右翼政黨聯盟黨（League party）代表大會發表演說。

根據義國副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）在社群平台X發布的演說影片，馬斯克表示，「我希望歐洲和美國能夠達成一致。在我看來，理想的情況是走向零關稅，進而有效地在歐洲和北美之間建立一個自由貿易區。」

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馬斯克還說，他贊成「給予人們更多自由，讓他們可以在歐洲和北美之間往返工作」。

他指出，「這當然是我給（川普）總統的建議」，但他也不忘再度譴責他所謂的「大規模移民」行動。（譯者：施施）1140406

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