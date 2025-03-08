美國務院裁員未達標 馬斯克與盧比歐內閣會議起爭執

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（中央社記者廖漢原紐約7日專電）「紐約時報」報導，負責美國政府效率部的馬斯克，因國務院未依計畫裁員，在內閣會議與國務卿盧比歐當面起爭執，總統川普當和事佬要求所有閣員必須合作。馬斯克的裁員計畫砍向負責外交的國務院，已引起美國情報工作可能大受影響的關切。

紐約時報（New York Times）報導，負責政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）在內閣會議中，與國務卿盧比歐（Marco Rubio）就裁員問題大吵。

馬斯克指責盧比歐未依計畫裁撤國務院人員，他對盧比歐說：「你一個人都沒炒」，還挑釁說：「也許唯一被炒的是政府效率部在國務院的一名職員。」

盧比歐反擊說：「馬斯克先生說的不是事實，國務院超過1500名編制人員接受提早退休，這些不算炒掉的嗎？」他反諷說：「是否要把這些人找回來再炒一次？」

盧比歐接著說明國務院人員調動計畫，但馬斯克不買帳質疑：「你就在電視上當好人。」

目睹爭執的川普雙手抱胸，彷彿觀看一場網球賽。他介入緩頰說：「盧比歐做得不錯，他要處理很多問題，很忙到處飛，還得上電視訪問，負責整個機構，這裡每個人都要合作。」

報導指出，盧比歐過去幾週私下對馬斯克的作為感到憤怒，從移轉至國務院旗下的美國國際發展總署（USAID）形同被終結，到內閣會議口角，他在包括總統川普（Donald Trump）等20多位高官面前，被連環炮般的指責，憤恨在心。

紐時6日報導，有官員爆料，國務院資深官員已草擬今年夏天關閉10多個海外領事館的計畫，地點多位於西歐，並考慮停止多項使節團任務，大量資遣當地雇員，這對美國在海外建立夥伴關係與情蒐將造成重大影響。

美國使領館的海外非正式雇員佔國務院人員總數的2/3，這些雇員是外交官獲取當地資訊的重要基礎。

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報導指出，國務院海外使領館縮編計畫讓中央情報局（CIA）感到不安，大量美國情報人員以外交官身分駐點海外，在使領館外圍工作，撤銷編制會降低中情局探員的人事安排。

負責外交工作的美國國務院，過去5週裁員以資深官員主動離職為主，包括大使在內，約有160人選擇退休。過去2個月約有700多名人員，當中450人為職業外交官遞出辭呈。國務院每年總計約有800人退休。（編輯：陳慧萍）1140308