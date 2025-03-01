CNN：美大砍聯邦雇員 中俄趁機挖角徵國安人才

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）據知情人士和美國有線電視新聞網（CNN）目睹的文件，中俄等美國競爭對手近來指示情報部門大力招募在國安領域工作的美國聯邦雇員，特別鎖定近日遭開除或自覺快丟飯碗的人。

報導說，相關情資顯示，外國對手急於利用美國總統川普（Donald Trump）政府在聯邦各部門大幅刪減人力的計畫；這項人事刪減計畫本週稍早由人事管理局（Office of Personnel Management）提出。

兩位消息人士表示，俄羅斯和中國正鎖定目標，招募最近被解僱且身家清白的雇員，以及可能被解僱的試用期員工，因為他們可能知曉有關於美國關鍵基礎設施和重要政府部門的關鍵資訊。消息人士也指出，至少有兩個國家已建立招聘網站，並於職場社群平台領英（LinkedIn）積極接觸聯邦僱員。

根據CNN目睹的一份部分經校訂的文件，美國海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigation Service）發表的文件指出，情報圈評估「高度確信」外國對手正在試圖招募美國聯邦雇員，並「利用」川普政府大規模裁員的計畫。

文件還顯示，外國情報官員接獲指示，瀏覽LinkedIn、TikTok、小紅書（RedNote）和Reddit等平台，以搜尋可運用的人力資源。

海軍犯罪調查局文件指出，至少一名外國情報官員指示特工在Linkedin建立公司檔案，並張貼職缺訊息，積極接觸那些表示「願意接受工作機會」的聯邦雇員。

另一名消息人士指出，美國的競爭對手認為這些雇員「現在正處於最脆弱的時期…丟了飯碗，對於被解僱感到痛苦等等」。

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對美國近日評估知情的消息人士告訴CNN：「這些被拋棄的聯邦雇員熟稔制度內部的情資，不難想像他們對我國競爭對手和敵人的情報單位來說，是極具吸引力的目標。」

這項情報似乎證實了美國官員的擔憂：大規模解僱可能讓外國情報單位有機可乘，這些情報機構可能意圖利用陷入財務困境或心懷不滿的前雇員。美國司法部近年來起訴多名前軍事和情報官員，指控他們向中國提供美國的情資。（譯者：李佩珊/核稿：曹宇帆）1140301