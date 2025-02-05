川普政府瘦身提優離方案 美中情局主動加入

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）2名知情人士透露，美國總統川普為讓聯邦政府瘦身而向公務員提議自願離職方案，今天加入中央情報局（CIA），使其成為首個向全體雇員提供優離方案的美國主要國家安全機關。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中情局發言人證實這項消息。根據方案，願離職的聯邦政府雇員可獲得約8個月的薪資與津貼補償。方案遲至今日才提供給大多數國安人員，顯然考量他們對美國國安承擔的關鍵作用。

其中1名消息人士透露，川普（Donald Trump）任命的中情局新局長雷克里夫（John Ratcliffe）個人決定，希望中情局也加入這項優離計畫。

根據中情局發言人的說法，這是雷克里夫為「確保中情局人力對政府國安優先事務有敏捷反應」而盡的努力之一，也是「為中情局注入煥然一新活力的全方位策略一環」。

這項優離方案雖然是發送給中情局全體員工，但目前尚不清楚是否所有人都有資格接受。

川普和其盟友曾在不同場合聲稱，中情局內的情報官員是決心暗中拉下他的「深層政府」一部分。

川普身邊的一些國安官員還認為，中情局近年來嚴重偏向分析工作，而忽略秘密收集情報與執行秘密任務。但這些工作僅是中情局單位之一行動處（Directorate of Operations）的職責。

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美國政府人事管理局（Office of Personnel Management，OPM）1月28日對聯邦雇員大量寄發關於這項名為「延後辭職」優離方案的電子郵件，使得消息曝光。根據方案，自願離職的員工可立即停止上班並領薪至9月30日，方案接受期限訂在本月6日。

這項具爭議性的提案已在美國聯邦政府各機關引起騷動。有官員表示，方案接受期限過後，預料很快將展開內部稱為大規模「人力精簡」的裁員行動。數個工會已強烈呼籲成員不要接受。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1140205