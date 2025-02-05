川普提接管加薩遭批種族主義 哈瑪斯稱恐引爆區域衝突

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（中央社開羅5日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天拒絕美國總統川普突然提出的「接管」加薩走廊（Gaza Strip）計畫，稱這項計畫為「種族主義」，目的在消滅巴勒斯坦人的政治目標。

法新社報導，哈瑪斯發言人卡努（Abdel Latif al-Qanou）透過聲明表示：「美國的種族主義立場與以色列極右翼驅逐我們的人民、消滅我們民族訴求的立場一致。」

美國總統川普昨天矢言將在巴勒斯坦人移出加薩走廊後，「接管」這個飽受戰爭蹂躪的地區、開發當地經濟。川普這一步若成真，將打破美國數十年來的以色列與巴勒斯坦衝突政策，並激怒阿拉伯國家。

路透社報導，哈瑪斯官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）今天表示，川普接管加薩走廊的言論「荒謬」又「可笑」，且可能破壞中東穩定。

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阿布朱瑞告訴路透社：「川普希望控制加薩的說法荒謬又可笑，而任何這類想法都可能引爆區域衝突。」

沙烏地阿拉伯外交部今天則發布聲明表示，該國拒絕任何試圖將巴勒斯坦人民從其土地驅離的行動。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140205