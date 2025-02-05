川普拋接管戰後加薩 分析：凸顯擴張主義雄心

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普宣告美國將接管並且重建加薩走廊，把當地改造成「中東的蔚藍海岸」，這顆震撼彈儘管乍聽之下出人意表，卻與華府新政府的擴張主義雄心壯志若合符節。

路透社報導，川普重返白宮才半個月，「美國優先」作風似已變質成為「美國更大」（America More）。儘管選戰期間矢言讓美國擺脫外國糾纏和「永無止境的戰爭」，他卻陷入獲取新領土的偏執之中。

川普今天在白宮與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會時，提出美國接管加薩走廊（Gaza Strip）的可能性，說他憧憬在當地蓋一座渡假村，讓國際社會可以在其間和睦相處。

這種漫不經心的非正式提議投下外交震憾彈，對中東和世界各地帶來衝擊，而這正是川普第2任期已經展現出的獨特作風。他大體上以「交易型關係」在對待諸如加拿大和墨西哥等緊密盟友，把這個世界當做一個巨大的生意機會。他3日提出設立美國主權財富基金的作法凸顯這種觀點。

他已經提出美國收回巴拿馬運河（Panama Canal）、從丹麥手中奪取格陵蘭島（Greenland）的可能性，並一再建議將加拿大併為第51個州。

與此同時，他威脅加拿大和墨西哥若不接受邊境安全上的要求，將以經濟大棒侍候。

川普也提議重新安置住在加薩的逾200萬巴勒斯坦人，強調在巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）與以色列近16個月戰爭之後，當地已不宜人居。人權倡議人士以「種族清洗」譴責此一構想。任何形式強迫流離失所很可能違反國際法。

川普今天在記者會中彷彿搖身變回地產開發商，同時坦承加薩的巴勒斯坦人必須忍受苦難。

川普表示，在重新安置巴勒斯坦人後，美國將把加薩打造成「中東的蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）。他說：「那裡會變成國際化、難以置信的地方。我認為加薩走廊那種潛力難以置信。我認為整個世界，全球都會派代表到那裡，而且會住在那裡。巴勒斯坦人也是，也會住在那裡。很多人會住在那裡。」

他的女婿庫許納（Jared Kushner）去年曾將加薩描繪成為「奇貨可居的」海景第一排。

尼坦雅胡盛讚川普「跳脫框架」。不過兩位領導人都沒有針對川普上述提議合法性問題作出說明。

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美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）拉菲克哈里里中東計畫中心（Rafik Hariri Center and Middle East Programs）資深總監韋克士勒（William F. Wechsler）認為，或許川普沒有認真看待押寶加薩之舉。韋克士勒表示，也許那就是他的做事方法，極端立場不過是談判策略。

韋克士勒說：「川普總統只是照著他的劇本演：改變遊戲規則、增加自己的籌碼，然後等對方來談判。不過這次談判牽涉到巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的未來。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140205